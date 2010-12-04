الگوی جامعی از زن مسلمان باید ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صدیقه مهدوی کنی عصر جمعه در کمیسیون حقوقی کنگره کوثر نبوت در گرگان افزود: هر گونه طرحی در مباحث زنان باید با در نظر گرفتن دو مقوله عملی و نظری تبیین شود.

وی اذعان داشت: توجه به این نکته تا پایان بحث جهت نتیجه گیری مطلوب بسیار حائز اهمیت است.

وی متذکر شد: بحث ما در نظام اسلامی بحث درون دینی است و برای بررسی جایگاه زن در نظام حقوقی اسلام باید نگرش و نگاه ما در حوزه نظام اسلامی باید به دو جنبه نگاه دینی و کارکرد آن در جامعه باشد.

مهدوی کنی گفت: مسائل زنان در سه رویکرد تئوریک، رویکرد سنت گرایی اسلامی، تجددگرایی و تمدن گرایی قابل بررسی است و تشکیل نظام اسلام و نظریه جمهوری اسلامی باعث شد یک نگاه جدید در ایران بلکه کشورهای اسلامی ظهور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کمیسیون مباحث حقوقی زنان با رویکرد تئوریک در بین اندیشمندان مسلمان، مهمترین مفاهیم الگوی شخصیت مسلمان، ساختار الگوی شخصیت زن مسلمان و مسائل و احکام مرتبط با زن مسلمان از سوی کارشناسان مطرح شد.