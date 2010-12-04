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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۲

اعزام ملک محمدی و معلومات به رقابتهای جایزه بزرگ جودو چین

اعزام ملک محمدی و معلومات به رقابتهای جایزه بزرگ جودو چین

دو عضو تیم ملی جودو برای شرکت در رقابتهای گزینشی المپیک به مسابقات جایزه بزرگ چین اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جایزه بزرگ چین که از سری مسابقات گزینشی المپیک محسوب می شود طی روزهای26 و 27 آذرماه برگزار خواهد شد و جودو ایران نیز با دو نماینده در این رقابتها حضور پیدا می‌کند.

برهمین اساس علی معلومات در وزن73- کیلوگرم و حامدملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم به مربیگری امیرسرباز 22 آذرماه راهی چین خواهند شد. هم اکنون در رنکینگ بهترین جودوکاران جهان معلومات و حامد ملک محمدی به ترتیب در رده های 81 و 89 اوزان خود هستند.

در پایان این رقابتها یک اردوی مشترک سه روزه نیز برگزار خواهد شد که نمایندگان اعزامی ایران نیز در این اردو شرکت خواهند کرد.

کد مطلب 1203129

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