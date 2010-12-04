اعزام ملک محمدی و معلومات به رقابتهای جایزه بزرگ جودو چین

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جایزه بزرگ چین که از سری مسابقات گزینشی المپیک محسوب می شود طی روزهای26 و 27 آذرماه برگزار خواهد شد و جودو ایران نیز با دو نماینده در این رقابتها حضور پیدا می‌کند.

برهمین اساس علی معلومات در وزن73- کیلوگرم و حامدملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم به مربیگری امیرسرباز 22 آذرماه راهی چین خواهند شد. هم اکنون در رنکینگ بهترین جودوکاران جهان معلومات و حامد ملک محمدی به ترتیب در رده های 81 و 89 اوزان خود هستند.

در پایان این رقابتها یک اردوی مشترک سه روزه نیز برگزار خواهد شد که نمایندگان اعزامی ایران نیز در این اردو شرکت خواهند کرد.