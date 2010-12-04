ناآگاهی از جایگاه زن در اسلام مایه امید دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، لاله افتخاری شامگاه جمعه در نشست مشترک تخصصی کمیته های اجتماعی، تربیتی و حقوقی در کنگره علمی کوثر نبوت در گرگان افزود: از این رو، مجمع تقریب مذاهب در دفتر بانوان خود تلاش دارد، در مسیر آگاه‌سازی گام‌های مهمی بردارد.

وی گفت: هدف اصلی این این نشست ها، آشناساختن بانوان مسلمان شیعه و سنی و نخبگان جامعه زنان مسلمان مذاهب مختلف اسلامی با حقوق و مسئولیت‌های خود و تقریب امت اسلامی است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هر چه موجبات وحدت خواهران را فراهم کند، موجب شادی دوست و وحشت دشمنان می شود، دشمن بودجه کلان و برنامه ریزی مفصل دارد تا از ظرفیت جامعه زنان علیه خود زنان برای رسیدن به مقاصد شومش استفاده کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان نیزبا تبیین هدف کنگره علمی کوثر نبوت گفت: در راستای تحقق اهداف این کنگره، کمیسیون تربیتی با نگاه تربیتی خاندان وحی به زنان و دختران، کمیسیون اجتماعی با هدف تبیین جایگاه زنان و دختران در مسائل اجتماعی از دیدگاه اسلام و کمیسیون حقوقی با هدف تبیین جایگاه زنان و دختران در مسائل حقوقی از دیدگاه اسلام برگزار شد و در این کمیسیون ها،نتایج و خروجی های خوبی ارایه شد.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد گفت: جامعه سالم در گرو و پرتو یک تربیت خوب، به موقع و سالم به دست خواهد آمد و بهترین مربی در جامعه کوچک خانواده بانوان و مادران هستند که جامعه بزرگ را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: دشمن به دنبال تفرقه و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است و تلاش نظام اسلامی بر این است که وحدت امت اسلامی حفظ شود و وحدت امت اسلامی تعمیم، تعمیق و تحکیم بخشیده شود و منادی وحدت امت اسلامی به عنوان کشور ام القری ایران باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: در حوزه وحدت و تقریب در حوزه زنان کمتر توجه شده است و باید جایگاه تربیتی و تقریبی زنان را به خوبی تبیین، ترسیم و سیاست گذاری کنیم.

بررسی اختلاط بیش از حد مردان و زنان در ادارات، آسان گرفتن ازدواج موقت، کمبود محبت دختر جوان، ارایه برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان، بیمه زنان خانه دار، تهیه امکانات ورزشی، ساختار بندی و اجتماع بندی جامعه زنان، خود کشی و فرار دختران، آموزش مهارت های زندگی، الگو نبودن مربیان، مسئولان و مدیران از لحاظ دینی، استفاده معلم مرد در مدارس، عدم آگاهی زنان نسبت به حقوق خود، استفاده جنسی از زنان و عدم ارایه صدا و سیما از زن به عنوان الگوی زن مسلمان ایرانی از مباحث مطرح شده در این نشست بود.