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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

9 کمیته برای سفر سوم دولت به استان مرکزی تشکیل شد

9 کمیته برای سفر سوم دولت به استان مرکزی تشکیل شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: 9 کمیته برای حضور رئیس جمهور و دولت و انجام سفر سوم به استان مرکزی تشکیل شد که هر کمیته بر اساس وظایف، کار خود را شروع کرده است.

ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه، اطلاع رسانی و فضاسازی تبلیغی در استان برای سفر سوم هیئت دولت آغاز شده است، افزود: کمیته های سفر شامل کمیته استقبال، حمل و نقل، پشتیبانی و تشریفات، اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات، صنعت و کارگری، بانوان، امنیتی، ساماندهی و ارتباطات است.

وی با اشاره به اینکه سفر دولت به استان دو روزه خواهد بود، اضافه کرد: برنامه ریزی دقیق و تقسیم وظایف برای پیگیری و اجرای امور سفر در این کمیته ها تدارک دیده شده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی های استان مرکزی افزود: بهره گیری از مشارکت مردمی برای تبلیغات و فضاسازی سفر از سیاستهای محوری است.

وی گفت: با توجه به اینکه به دلیل تراکم برنامه ها و کوتاهی مدت سفر، امکان حضور رئیس جمهور در شهرستانها نیست فرمانداریها و مسئولان بستر مناسب برای حضور متقاضیان مردمی از شهرستانهای مختلف را در دیدار با رئیس جمهور در اراک فراهم کنند. 

کد مطلب 1203132

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