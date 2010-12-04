9 کمیته برای سفر سوم دولت به استان مرکزی تشکیل شد

ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه، اطلاع رسانی و فضاسازی تبلیغی در استان برای سفر سوم هیئت دولت آغاز شده است، افزود: کمیته های سفر شامل کمیته استقبال، حمل و نقل، پشتیبانی و تشریفات، اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات، صنعت و کارگری، بانوان، امنیتی، ساماندهی و ارتباطات است.

وی با اشاره به اینکه سفر دولت به استان دو روزه خواهد بود، اضافه کرد: برنامه ریزی دقیق و تقسیم وظایف برای پیگیری و اجرای امور سفر در این کمیته ها تدارک دیده شده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی های استان مرکزی افزود: بهره گیری از مشارکت مردمی برای تبلیغات و فضاسازی سفر از سیاستهای محوری است.

وی گفت: با توجه به اینکه به دلیل تراکم برنامه ها و کوتاهی مدت سفر، امکان حضور رئیس جمهور در شهرستانها نیست فرمانداریها و مسئولان بستر مناسب برای حضور متقاضیان مردمی از شهرستانهای مختلف را در دیدار با رئیس جمهور در اراک فراهم کنند.