به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه جمعه در همایش سوگواره شب شعر عاشورایی که در سالن همایشهای بین الملی دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور مداحان و شاعران اهل بیت(ع) استان قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه شناسنامه شیعه را سه برگ غدیر، عاشورا و انتظار تشکیل میدهد، افزود: همه بخشها، دستگاههای فرهنگی، تشکلهای خودجوش مردمی و دینی و هرکسی که قلبش برای اهل بیت(ع) میتپد اعم از شعرا، نویسندگان و مداحان باید در این سه موضوع کار عمیق علمی و حساب شده انجام دهند.
رئیس سازمان تبلیغات استان قم اظهار داشت: جوانان به عنوان جامعه هدف باید در اولویت باشند و اگر نتوانیم در این مسیر غدیر را آنگونه که خداوند فرمود و پیامبر(ص) ابلاغ کرده است انتقال دهیم و در این راستا با یک پشتواته قوی علمی، تحقیقی و پژوهشی وارد عمل نشویم، رسالت شیعی خود را نتوانستهایم انجام دهیم.
وی با بیان اینکه عاشورا، امام حسین(ع) و اصحاب آن حضرت برگ دیگری از سند شیعه به حساب میروند افزود: شیعه در طول تاریخ علیرغم همه سختگیریها توانسته است راه خود را ادامه دهد و این امر به برکت قطره قطره خون امام حسین(ع) و شهدای کربلاست.
حجت الاسلام اسکندری اظهار داشت: انقلاب اسلامی نیز با الهام از عاشورا و پیامهای بیدار کننده و ایثارگریهای سید الشهداء به پیروزی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما امروز در اوج اقتدار و ایستادگی و مردانگی قرار داریم و در برابر قدرتها ایستادهایم و در هیچ شرایطی حاضر به تسلیم نیستیم بواسطه پشتوانه عظیم عاشوراست.
رئیس سازمان تبلیغات استان قم اضافه کرد: همانگونه که عاشورا موجب پایداری و مقاومت ما شده است اتصال این نهضت تا انتظار حضرت مهدی (عج) نیز باید با عاشورا ادامه داشته باشد.
حجت الاسلام اسکندری عنوان کرد: برای انتقال صحیح فرهنگ عاشورا به نسلهای بعدی هرشخصی هر کاری که میتواند باید انجام دهد و سرانجام نیک بختی شیعه و جامعه بشری نیز ظهور منجی عالم، امام زمان (عج) خواهد بود و به همین میزان نیز باید در زمینه فرهنگ مهدویت تلاش کرد.
سازمان تبلیغات قم اشعار شاعران را چاپ میکند
رئیس سازمان تبلیغات استان قم ابراز داشت: در سال آینده نیز برنامهها و طرحها با همکاری کانون مداحان و شاعران در سه حوزه غدیر، عاشورا و انتظار اجرا میشود.
حجت الاسلام اسکندری با بیان اینکه سازمان تبلیغات استان آمادگی چاپ اشعار شاعران استان را در سه حوزه غدیر، عاشورا و انتظار را دارد، افزود: باید ظرفیت عظیمی که در قم وجود دارد به سراسر کشور انتقال یابد و شاعران قمی باید سالی 50 جلد کتاب شعر، در این حوزهها به چاپ برسانند.
رئیس سازمان تبلیغات استان قم در ادامه به فعالیتهای کانون شاعران و مداحان استان قم اشاره کرد و افزود: این عزیزان بیادعا، بینام و نشان و بدون توقع در این راستا قدم برمیدارند و در جهت سامان دهی به حوزه شعر و شاعری و مدح و مرثیه و آنچه مربوط به عزاداری سید الشهداء است تلاش میکنند.
وی در پایان به برگزاری دومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان استان قم اشاره کرد و افزود: این انتخابات صبح جمعه با استقبال گسترده مداحان و شاعران استان انجام شد که 228 نفر از شاعران و مداحان در این انتخابات شرکت کردند که 7 نفر به عنوان عضو اصلی و 4 نفر نیز به عنوان عضو علل بدل انتخاب شدهاند که بعد از طی مراحل قانونی نفرات برگزیده معرفی خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات استان قم بر انتقال صحیح فرهنگ عاشورا به نسلهای بعدی تأکید کرد و گفت: همه باید در این زمینه تمام تلاش خود را به کار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه جمعه در همایش سوگواره شب شعر عاشورایی که در سالن همایشهای بین الملی دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور مداحان و شاعران اهل بیت(ع) استان قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه شناسنامه شیعه را سه برگ غدیر، عاشورا و انتظار تشکیل میدهد، افزود: همه بخشها، دستگاههای فرهنگی، تشکلهای خودجوش مردمی و دینی و هرکسی که قلبش برای اهل بیت(ع) میتپد اعم از شعرا، نویسندگان و مداحان باید در این سه موضوع کار عمیق علمی و حساب شده انجام دهند.
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