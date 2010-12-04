به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه جمعه در همایش سوگواره شب شعر عاشورایی که در سالن همایش‌های بین الملی دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور مداحان و شاعران اهل بیت(ع) استان قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه شناسنامه شیعه را سه برگ غدیر، عاشورا و انتظار تشکیل می‌دهد، افزود: همه بخش‌ها، دستگاه‌ها‌ی فرهنگی، تشکل‌های خودجوش مردمی و دینی و هر‌کسی که قلبش برای اهل بیت(ع) می‌تپد اعم از شعرا، نویسندگان و مداحان باید در این سه موضوع کار عمیق علمی و حساب شده انجام دهند‌.



رئیس سازمان تبلیغات استان قم اظهار داشت: جوانان به عنوان جامعه هدف باید در اولویت باشند و اگر نتوانیم در این مسیر غدیر را آنگونه که خداوند فرمود و پیامبر(ص) ابلاغ کرده است انتقال دهیم و در این راستا با یک پشتواته قوی علمی، تحقیقی و پژوهشی وارد عمل نشویم، رسالت شیعی خود را نتوانسته‌ایم انجام دهیم.



وی با بیان اینکه عاشورا، امام حسین‌(ع) و اصحاب آن حضرت برگ دیگری از سند شیعه به حساب می‌روند افزود: شیعه در طول تاریخ علی‌رغم همه سختگیری‌ها توانسته است راه خود را ادامه دهد و این امر به برکت قطره قطره خون امام حسین‌(ع) و شهدای کربلاست.



حجت الاسلام اسکندری اظهار داشت: انقلاب اسلامی نیز با الهام از عاشورا و پیام‌های بیدار کننده و ایثار‌گری‌های سید الشهدا‌ء به پیروزی رسیده است‌.



وی خاطر‌نشان کرد: اگر ما امروز در اوج اقتدار و ایستادگی و مردانگی قرار داریم و در برابر قدرت‌ها ایستاده‌ایم و در هیچ شرایطی حاضر به تسلیم نیستیم بواسطه پشتوانه عظیم عاشوراست.



رئیس سازمان تبلیغات استان قم اضافه کرد: همانگونه که عاشورا موجب پایداری و مقاومت ما شده است اتصال این نهضت تا انتظار حضرت مهدی (عج) نیز باید با عاشورا ادامه داشته باشد.



حجت الاسلام اسکندری عنوان کرد: برای انتقال صحیح فرهنگ عاشورا به نسلهای بعدی هر‌شخصی هر کاری که می‌تواند باید انجام دهد و سرانجام نیک بختی شیعه و جامعه بشری نیز ظهور منجی عالم، امام زمان‌ (عج) خواهد بود و به همین میزان نیز باید در زمینه فرهنگ مهدویت تلاش کرد.



سازمان تبلیغات قم اشعار شاعران را چاپ می‌کند



رئیس سازمان تبلیغات استان قم ابراز داشت: در سال آینده نیز برنامه‌ها و طرح‌ها با همکاری کانون مداحان و شاعران در سه حوزه غدیر، عاشورا و انتظار اجرا می‌شود.



حجت الاسلام اسکندری با بیان اینکه سازمان تبلیغات استان آمادگی چاپ اشعار شاعران استان را در سه حوزه غدیر، عاشورا و انتظار را دارد، افزود: باید ظرفیت عظیمی که در قم وجود دارد به سراسر کشور انتقال یابد و شاعران قمی باید سالی 50 جلد کتاب شعر، در این حوزه‌ها به چاپ برسانند.



رئیس سازمان تبلیغات استان قم در ادامه به فعالیتهای کانون شاعران و مداحان استان قم اشاره کرد و افزود: این عزیزان بی‌ادعا، بی‌نام و نشان و بدون توقع در این راستا قدم برمی‌دارند و در جهت سامان دهی به حوزه شعر و شاعری و مدح و مرثیه و آنچه مربوط به عزاداری سید الشهداء است تلاش می‌کنند.



وی در پایان به برگزاری دومین دوره انتخابات کانون شاعران و مداحان استان قم اشاره کرد و افزود: این انتخابات صبح جمعه با استقبال گسترده مداحان و شاعران استان انجام شد که 228 نفر از شاعران و مداحان در این انتخابات شرکت کردند که 7 نفر به عنوان عضو اصلی و 4 نفر نیز به عنوان عضو علل بدل انتخاب شده‌اند که بعد از طی مراحل قانونی نفرات برگزیده معرفی خواهند شد.