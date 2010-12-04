ادامه بلاتکلیفی در بخش صنعت سومین استان صنعتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس سابق که دیگر مسئولیتی در سازمان ندارد و رئیس جدید که سید خلف موسوی فرماندار فعلی شهرستان آبادان است همچنان در این فرمانداری به رتق و فتق امور شهری آبادان مشغول است.

این حالت باعث شده که هر دو دستگاه یعنی سازمان صنایع و معادن استان خوزستان به علت نداشتن رئیس و فرمانداری آبادان به علت اینکه همگان می دانند دیر یا زود فرماندار فعلی جای خود را به فرد دیگری می دهد در بلاتکلیفی محض به سر می برند.



این موضوع به خصوص در سازمان صنایع و معدن باعث سرگردانی سرمایه گذاران و صاحبان صنایع شده چرا که کسی وجود ندارد که نامه ها و درخواستهای آنان را امضا کند و به قول معروف حرف آخر را به آنها بزند.



در خصوص علت عدم معارفه سید خلف موسوی به عنوان رئیس سازمان صنایع و معادن تاکنون نظریه های متفاوتی در محافل خوزستان به گوش رسیده که برخی از این گمانه ها حکایت از مخالفت استاندار خوزستان با معرفی سیدخلف موسوی به عنوان رئیس سازمان صنایع است.



گمانه دیگر این است که استانداری به علت اینکه هنوز فرد مناسبی برای تصدی فرمانداری آبادان به عنوان دومین شهر بزرگ استان نیافته با خروج سید خلف موسوی از آبادان مخالفت کرده و تا معرفی فرماندار جدید اجازه خروج به موسوی داده نمی شود.



به هر حال آنچه مشخص است اینکه این بلاتکلیفی در سازمان مهمی مثل صنایع و معادن در استانی که از آن به عنوان سومین استان صنعتی کشور و به گواه بعضی دومین استان صنعتی کشور یاد می شود به غیر از زیانهایی که برای این استان و صنعت آن دارد در نهایت باعث ضرر و زیان به اقتصاد کشور می شود.



در این بین عملکرد دو دستگاه بابت این بلاتکلیفی قابل نقد است. اول وزارت صنایع و معادن که چرا قبل از اینکه آمدن فردی از وزارت کشور به وزارت صنایع و سکانداری سازمان صنایع و معاون خوزستان قطعی شود با خروج رئیس قبلی موافقت کرده و دوم استانداری که چرا اقدامی برای معرفی یک فرد برای فرمانداری آبادان صورت نمی دهد یا اگر مخالفتی با رئیس جدید صنایع دارد چرا اقدامی از این بابت برای به سامان رسیدن موضوع انجام نمی دهد.



به هر حال سید خلف موسوی آنقدر در کارنامه مدیریتی خود تجربه از خود نشان داده که بتوان از آن به عنوان یک گزینه مورد اطمینان برای سازمان صنایع و معاون خوزستان نام برد ولی تعلل هر کدام از این دستگاه در رهایی دو دستگاه ها اجرایی استان یعنی فرمانداری آبادان و سازمان صنایع از بلاتکلیفی در روند کیفی و کمی عملکرد دو دستگاه تاثیرات مثبتی بر جای نخواهد گذاشت.



در همین خصوص رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان از سرگردانی متقاضیان بخش صنعت و معدن در یک ماه گذشته به علت بلاتکلیفی پست ریاست سازمان صنایع و معادن انتقاد کرد.



بیژن پناهی زاده گفت: متقاضیان بخش صنعت و معدن در 25 روز گذشته به علت انجام نشدن مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان صنایع و معادن خوزستان سرگردان هستند.



وی وزارت صنایع و معادن را مقصر این سرگردانی دانست و اظهار داشت: مدت 25 روز است که حکم سیدخلف موسوی رئیس سازمان صنایع و معادن خوزستان امضا و خبر آن در سایت رسمی وزارت صنایع و معادن درج شده به همین دلیل رئیس سابق سازمان صنایع و معادن نمی‌تواند مجوزها و نامه‌های متقاضیان را امضا کند، از طرفی رئیس جدید نیز به علت عدم برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سازمان صنایع و معادن خوزستان حضور نمی‌یابد.



پناهی زاده با اشاره به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیرات آن بر بخش صنعت و معدن، بر ایجاد هماهنگیهای لازم در روزهای آینده تاکید و انجام هر چه سریعتر مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع و معادن را خواستار شد.



سیدنورالله حسن‌زاده در روز20 آبان ماه برای آخرین بار و البته با نام رئیس سابق سازمان صنایع و معادن خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر و از خداحافظی خود با این سازمان خبر داد.



به هرحال بلاتکلیفیها در استان خوزستان در حال تبدیل شدن به یک واقعیت تلخ است چراکه شورای شهر اهواز هم حدود سه ماه است که علت سلب عضویت چهار نفر از اعضای آن جلسه ای نداشته و با وجود قطعی شدن این سلب عضویتها، تکلیف این نهاد مردمی از سوی دستگاه های متولی امر در استان خوزستان مشخص نشده است.