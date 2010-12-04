55 کیلومتر به خطوط ریلی خوزستان افزوده می شود

علیرضا احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این میزان افزایش خطوط راه آهن در خوزستان با اجرای طرح های ایجاد و بهسازی خطوط ریلی در40 کیلومتر ازخط دوم مسیر اهواز - خرمشهر و 15 کیلومتر ازخط ریلی خرمشهر به شلمچه محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه ریل گذاری مرحله نخست خط دوم مسیر اهواز - خرمشهر از اوایل امسال آغاز شده و هم اکنون بیش از 90 درصد پیشرفت دارد، تصریح کرد: خط آهن خرمشهر - شلمچه هم اکنون در حال بهره برداری است.



احتشامی اعتبار اجرای این طرح ها را بیش از 55 میلیارد تومان بیان کرد و افـزود: خـط آهن اهواز - خرمشهر در سه مرحله به طول 120 کیلومتر در حال کار است که در مجموع تـاکنون 35 درصد پیشرفت کار داشته است.



مدیرکل راه آهن جنوب با اشاره به اینکه این طرح سال 91 به بهره برداری رسمی می رسد، عنوان کرد: سالانه بیش از 60 هزار مسافر در این مسیر جابجا می شوند.



احتشامی افزود: طول خطوط ریلی اصلی و فرعی خوزستان هم اکنون بیش از 745 کیلومتر است که با اجرای این طرح ها 55 کیلومتر به 800 کیلومتر افزایش می یابد.