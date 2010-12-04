جابجایی کانتینر در بنادر خوزستان 45 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، ابراهیم ایدنی افزود: این میزان تخلیه و بارگیری کانتینری در بندر امام خمینی و بندر خرمشهر انجام شد.

ایدنی اضافه کرد: تا پایان آبان ماه امسال 102 هزار و 347 (TEU) کانتینر در بندر امام خمینی(ره) با 50 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تخلیه و بارگیری شد.



وی در ادامه از رشد 37 درصدی عملیات کانتینری در بندر خرمشهر تا پایان آبان ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت 61 هزار و 291 ( TEU ) کانتینر در بندر خرمشهر تخلیه و بارگیری شد.



ایدنی در ادامه از افزایش ضریب ایمنی کالا از نظر سرقت و صدمه به محمولات، افزایش سرعت تخلیه و بارگیری، صرفه جویی در زمان حمل، کاهش هزینه تخلیه و بارگیری، باز نشدن درب کانتینر از مبدا تا مقصد، استقرار تناژ قابل توجهی از کالا در یک کانتینر، سهولت در چیدمان و استفاده بهینه از فضا در محل تخلیه و بارگیری به عنوان مهمترین مزایای این نوع از حمل و نقل یاد کرد.

