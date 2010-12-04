آمانو درباره زرادخانه اتمی اسرائیل خود را به نادانی می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز درمقاله ای با عنوان "آمانو و پرونده هسته ای مفقود اسرائیل" به شدت از سیاست دوگانه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال موضوع هسته ای کشورها و همچنین پرونده هسته ای رژیم صهیونیستی انتقاد می کند.

دراین مقاله آمده است : "یوکیو آمانو" نسبت به پرونده هسته ای اسرائیل خود را به نادانی می زند.

الجمهوریة ادامه می دهد این درحالی است که وی در مقابل اتهاماتی را به سوریه، ایران ، کره شمالی و دیگر کشورها به علت فعالیت های هسته ای شان وارد کرد و از این کشورها می خواهد که به بازرسان آژانس برای بازدید از مراکز هسته ای شان با هدف رفع این اتهامات اجازه بازرسی بدهند.

درادامه این مقاله با لحنی طعن آمیز می خوانیم به نظر می رسد که مدیرکل آژانس که درصدد جلب رضایت آمریکا است هیچ موردی در پرونده هسته ای رژیم صهیونیستی نمی بیند که مخالف با معاهده منع گسترش سلاح اتمی باشد.

همچنین " آمانو" به این معتقد نیست که وجود حدود 600 بمب هسته ای ویرانگر در زرادخانه هسته ای اسرائیل خطری برای صلح و ثبات منطقه به شمارمی آید آن هم از سوی رژیمی که سرزمین های عربی را به اشغال خود درآورده و همچنان اقدامات تجاوزکارانه اش رو به گسترش است.

الجمهوریة خاطر نشان می سازد: برهیچ کس پوشیده نیست که مدیرکل آژانس نیز مانند دیگر کشورهای قدرتمند دچار سیاست دوگانه ای شده که بر تصمیم گیری هایش اثر منفی می گذارد.

این روزنامه درپایان تاکید می کند: اگر این سیاست دوگانه وجانبدارانه " آمانو" در قبال رژیم صهیونیستی ادامه یابد آژانس محبوبیت و اعتماد خود را در بین افکار عمومی جهان از دست می دهد.