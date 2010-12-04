عظیم جوانروح، مدیر فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره پذیرش این پروژه به خبرنگار مهر گفت: دلم می‌خواهد 50 درصد از تصویربرداری مجموعه "مختارنامه" بگذرد و بعد درباره آن صحبت کنیم، چرا که تا به الان معرفی شخصیت‌ها را داشتیم. باید بگویم در ابتدا من موافق همکاری با این پروژه نبودم و دوست نداشتم کار کنم، چرا که نگران بودم نتیجه پروژه‌ای به این عظمتی خوب نشود.

وی ادامه داد: به هر حال ساخت پروژه‌های سنگین در ایران کار راحتی نیست. از سوی دیگر فیلمبرداری این مجموعه سال‌ها طول می‌کشید و در طول چنین پروژه‌هایی ممکن است عمر برخی بازیگران کفاف ندهد. در مجموع کار راحتی نبود، چرا که در روز 400 نفر به لوکیشن (احمدآباد مستوفی) می‌آمدند. باید مسافت زیادی را هر روز طی می‌کردیم و ... در مجموع مشکلات زیاد بود.

این مدیر فیلمبرداری خاطرنشان ساخت: در نهایت بعد از صحبت‌هایی که داشتیم، پذیرفتم. خوشبختانه با دیدن سریال دیگر نگران نیستم و خوشحالم این پروژه به سرانجام رسید. باید اشاره کنم هر سال که از زمان فیلمبرداری می‌گذشت، کیفیت کار ما هم بهتر از سال قبل می‌شد. مثلاً سال دوم بهتر از سال اول بود. در واقع هر چه می‌گذشت نگرانی‌های من هم کمتر می‌شد، چون کار به نحو مطلوبی پیش می‌رفت.

وی درباره اینکه تعدد پلان‌های حرکتی در مجموعه "مختارنامه" کار فیلمبرداری را دشوارتر نمی‌کرد، توضیح داد: به هر حال "مختارنامه" جزو پروژه‌های سنگین تلویزیون محسوب می‌شود، مسلماً هر پروژه‌ای هم ابزار خودش را می‌طلبد. حرکت اگر به محتوا کمک کند، مسلماً تاثیرگذار است. هر صحنه‌ای میزانسن خاص خودش را دارد و هرسکانس یا شخصیتی یک نوع حرکت دارد. به عنوان نمونه برخی از سکانس‌ها حرکات دوار دارد.

این مدیر فیلمبرداری خاطرنشان ساخت: در این مجموعه سعی کردیم کارهای مدرن هم برای پیشبرد قصه انجام دهیم. شاید باور نکنید اما برای ضبط برخی صحنه‌ها 400 کیلو وات برق مصرف کردیم. یعنی به اندازه یک کارخانه ریسندگی برق مصرف داشتیم و این مسئله گسترده بودن کار را می‌رساند.

جوانروح اشاره کرد: گرچه تعداد پلان‌های حرکتی این مجموعه زیاد بود، اما زمانی کار دشوار می‌شود که فرد نسبت به آن اشراف نداشته باشد؛ ولی وقتی کار را بلد باشید، دیگر مشکلی نیست. گرچه زحمت و انرژی زیادی می‌برد. وقتی هم ما همکاری با سریال "مختارنامه" را پذیرفتیم، می‌دانستیم سختی‌های زیادی دارد و سال‌ها طول می‌کشد.

در مجموعه هنوز به قیام مختار نرسیده‌ایم. باید صبر کنیم و ببینیم که این سریال تا چه حد روی جوانان تاثیر خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: در مجموع تعامل خوبی میان عوامل بود و خوشحالم نتیجه هم رضایت‌بخش شد و توانستیم کار را به سرانجام برسانیم. همکاری با داود میرباقری کارگردان هم خیلی لذتبخش بود.

این مدیر فیلمبرداری در ارزیابی سریال "مختارنامه" گفت: ده قسمت از این سریال پخش شده و تاکنون بیشتر جنبه معرفی شخصیت‌ها را داشته است و هنوز قیام مختار شروع نشده است. باید صبر کنیم و ببینیم که این سریال تا چه حد روی جوانان تاثیر خواهد گذاشت. به هر حال وقایع تاریخی در سریال "مختارنامه" به تصویر کشیده شده است. به نظرم نسخه سینمایی سریال "مختارنامه" در کشورهای دیگر هم خوب به فروش می‌رسد.

جوانروح درباره اینکه کدام یک از سکانس‌های این مجموعه برایش ماندگار بوده، توضیح داد: این مجموعه سکانس‌های بسیار زیبا زیاد دارد، مثل سکانس‌های عاشورا که در قسمت‌های آینده دیده می‌شود؛ حتی برخی بازیگران دو سکانس بازی داشتند، اما توانستند با دو سکانس تعجب همه را برانگیزند.

وی در پایان افزود: آنچه در پروژه‌های سنگین خیلی اهمیت دارد، مدیریت است. مدیریت خوب باعث شد که در طول این شش سال مشکلی برای کسی پیش نیاید و همه در کنار هم تعامل خوبی داشته باشند.