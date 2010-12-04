متکی و داوود اوغلو رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی و احمد داوود اغلو همچنین پیرامون راه های توسعه و گسترش مناسبات دو جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این ملاقات که در حاشیه برگزاری هفتمین اجلاس امنیتی منامه برگزار شد، همچنین ضمن گفتگو پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و همکاری های چند جانبه بر استمرار و تقویت رایزنی ها و مشورت های فی ما بین و حمایت متقابل از مواضع یکدیگر در مجامع بین المللی تاکید کردند.

طرفین راه حل برون رفت از مشکلات و بحران های منطقه ای و نیز ارتقاء سطح امنیت، ثبات، توسعه و رفاه منطقه را در گرو توسل به رویکردهای منطقه ای و رد رویکردهای تحمیلی یکجانبه خارج از منطقه دانستند.

ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و تجاری به ویژه افزایش حجم مبادلات چند میلیاردی دو کشور با توجه به ظرفیت های بالقوه فراوان همکاری و یافتن حوزه های جدید همکاری و مکانیزم اجرایی کردن آنها از دیگر محورهای مذاکرات متکی و داوود اغلو در این ملاقات بود.