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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۹

در حاشیه نشست منامه؛

متکی و داوود اوغلو رایزنی کردند

متکی و داوود اوغلو رایزنی کردند

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه جمعه شب در منامه ضمن بررسی روند مناسبات تهران - آنکارا، از روند رو به گسترش روابط دو کشور در کلیه زمینه ها ابراز خشنودی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی و احمد داوود اغلو همچنین پیرامون راه های توسعه و گسترش مناسبات دو جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در این ملاقات که در حاشیه برگزاری هفتمین اجلاس امنیتی منامه برگزار شد، همچنین ضمن گفتگو پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی و همکاری های چند جانبه بر استمرار و تقویت رایزنی ها و مشورت های فی ما بین و حمایت متقابل از مواضع یکدیگر در مجامع بین المللی تاکید کردند.

طرفین راه حل برون رفت از مشکلات و بحران های منطقه ای و نیز ارتقاء سطح امنیت، ثبات، توسعه و رفاه منطقه را در گرو توسل به رویکردهای منطقه ای و رد رویکردهای تحمیلی یکجانبه خارج از منطقه دانستند.

ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی و تجاری به ویژه افزایش حجم مبادلات چند میلیاردی دو کشور با توجه به ظرفیت های بالقوه فراوان همکاری و یافتن حوزه های جدید همکاری و مکانیزم اجرایی کردن آنها از دیگر محورهای مذاکرات متکی و داوود اغلو در این ملاقات بود.

کد مطلب 1203147

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