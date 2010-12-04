جلسه ویژه با بانک مرکزی برای اعمال فوری بخشودگی جرایم بانکی

محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با درخواست از رییس کل بانک مرکزی برای اعمال هرچه سریعتر مصوبه بخشودگی جرایم بانکی، گفت: علیرغم مصوبه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم بانکی بخش خصوصی، هنوز این مصوبه اجرایی نشده ؛ به همین دلیل قرار است که جلسه مشترکی در هفته جاری با مسئولان بانک مرکزی برگزار تا این موضوع نهایی شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اگر تعطیلی های آلودگی هوا اجازه دهد، این جلسه در هفته جاری برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت ثبات قوانین و اجرای مصوبات تصریح کرد: اصولا نوسان در تصمیم گیریها به سبب اینکه قدرت برنامه‌ریزی را از بخش خصوصی سلب می کند، زیانبار است.

نهاوندیان یکی از فاکتورهای موثر اندازه گیری رقابت پذیری در فضای کسب و کار را قابلیت اعتماد و اتکاء به فضای حقوقی دانست و گفت: اگر فضای حقوقی، سیاستها و مقررات مرتب در حال تغییر باشند، آنگاه بخش خصوصی به جای اینکه بتواند برنامه ریزی میان مدت و درازمدتی داشته باشد، به عملیات سفته بازانه و سوداگرایانه سوق پیدا می کند و به دنبال معامله ای می رود که سود مقطعی در آن نهان باشد.

وی اظهار داشت: به صورت کلی، تغییر در مقررات، اگر اطمینان بخشی لازم را در بخش خصوصی ایجاد نکند؛ شاهد عملیات سفته بازانه خواهیم بود.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در پی درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، جریمه 6 درصدی مشتریان بدحساب براساس آئین نامه وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری را ملغی اعلام کرده است.

همچنین براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان هستند که در قرارداد منعقده بین موسسه و مشتری، اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد.