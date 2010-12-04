ارائه روشی اقتصادی برای افزایش کارایی پیلهای خورشیدی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین مولا از محققان این پروژه با بیان اینکه پیلهای خورشیدی مبتنی بر نقاط کوانتومی به عنوان نسل سوم پیلهای خورشیدی مطرح هستند، افزود: این نوع پیلهای خورشیدی توانایی تبدیل مستقیم نور خورشید با کارایی 64 درصد به انرژی را دارند اما ساخت هر لایه از نقاط کوانتومی آنها بسیار پرهزینه است.



وی هدف از اجرای این طرح تحقیقاتی را بهینه سازی پیلهای خورشیدی نقاط کوانتومی و کاهش هزینه ساخت آنها ذکر کرد و اظهار داشت: با استفاده از مدل سازی نقاط کوانتومی با اندازه های مختلف برای جذب حداکثری نور خورشید در لایه های مختلف ناحیه فعال می توان تعداد لایه های مورد نیاز را کم کرد از این رو با استفاده از روشهای محاسباتی موفق به بهبود کارایی پیلهای خورشیدی نقاط کوانتومی شدیم.

این محقق ادامه داد: در این پژوهش، تعداد بهینه لایه های نقاط کوانتومی با فرض دو زمان متفاوت باز ترکیب حاملها، با استفاده از روش مدل سازی، محاسبه شده و منحنی جریان- ولتاژ برای دو نوع زمان باز ترکیب به دست آمده‌ است.