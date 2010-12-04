عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- وبا در هائیتی می تواند جان 650 هزار نفر را به مخاطره بیندازد.

- دفتر فؤاد سنیوره نخست وزیر سابق لبنان با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار گرفت.

- بر اساس یک نظرسنجی در آمریکا، اعضای کنگره این کشور، فروشندگان و لابی ها اشخاصی هستند که از کمترین اعتبار و اطمینان در جامعه این کشور برخوردارند.

- بازدید مدیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی از نمایشگاه جانبازان شیمیایی ایرانی در لاهه.

- دبیرکل دیوان دائمی داوری با اشاره به تجربیات ارزنده جمهوری اسلامی در داوریهای بین المللی خواستار کمک حقوقدانان کشورمان به پویاتر نمودن این نهاد بین المللی شد.

- برزیل بطور رسمی کشور فلسطین در مرزهای 1967 را برسمیت شناخت.

- وزیر خارجه آلمان در اردن با ابومازن دیدار می کند.

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سر زده وارد افغانستان شد.

- مجله فارین پالیسی: تمامی رهبران جهان منتظر آن هستند تا ببینند منوچهر متکی و هیلاری کلینتون وزرای خارجه ایران و آمریکا در نشست امنیتی "گفتگوی منامه" چه خواهند گفت.

- کلینتون در گفتگویی در منامه پایتخت بحرین ادعا کرد: ایران از تحریم ها رنج می برد و این کشور در حال تجربه کردن مشکلاتی در برنامه هسته ای خود است.

- وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با بی بی سی: می توان به ایران اجازه داد تا غنی سازی بومی خود را داشته باشد.