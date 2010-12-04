یک پنجم درآمد نفت نزد بانک مرکزی بلوکه شد

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با مهر گفت: واریز 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی یکی از احکام برنامه پنجم است که بر این اساس، دولت تصمیم گرفت که از ابتدای امسال، این منابع را واریز کند که البته رقم هم قابل توجه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در راستای الزام قانون، این منابع نزد بانک مرکزی فعلا بلوکه شده است.

حسینی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به "منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی" و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته تاکید شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از ارایه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی در برنامه پنجم خبر داد.

سامان قاسمی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی اخیرا از توقف پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به سرمایه گذاران خارجی خبرداده و از عدم راه‌اندازی صندوق توسعه ملی به عنوان جایگزین آن انتقاد کرده است.

