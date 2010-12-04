به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نهمین جشنواره سراسری شاعران جوان ایران (شبهای شهریور) شب پنج‌شنبه در فرهنگسرای ارسباران با حضور چهره‌های ادبی مانند افشین یداللهی،سیامک بهرام‌پرور، اکبر آزاد و رسول یونان برگزار شد.

محمدعلی بهمنی دبیر جشنواره "شبهای شهریور" در این مراسم گفت: در تلاش هستیم در سال‌های آینده جشنواره با کیفیتی برتر و سطحی گسترده‌تر در میان شاعران ایرانی برگزار شود.در این جشنواره 2090 اثر به جشنواره رسید که از میان این آثار 15 نفر در بخش‌های مختلف برگزیده شدند.

وی با تاکید بر اینکه این جشنواره با برگزاری هشت دوره به شکل مداوم توانسته جایگاه مطلوب خود را در بین اهالی فرهنگ و ادب به ویژه جوانان پیدا کند، تصریح کرد: هرچند برگزاری نهمین دوره یک سال به تعویق افتاد، نفس برگزاری جشنواره می‌تواند نوید بخش این نکته باشد که شاعران جوان در عرصه شعر امروز راه و سبک خود را تا حدودی پیدا کرده‌اند.

دبیر جشنواره شبهای شهریور در باره گنجاندن بخش تازه ای به نام "ترانه" در جشنواره امسال دامه داد: این مساله توانست به بروز آثار خوب دراین زمینه کمک کند.با پیوستن ترانه به سایر بخش های جشنواره،جایگاه این حیطه در میان شاعران جوان و پیشکسوت بیشتر از پیش جا افتاد.

بهمنی همچنین درباره نقش فعلی ترانه در جامعه افزود: شرایط ترانه به نسبت سال های گذشته تفاوت زیادی کرده است و می‌توان گفت، آثاری که در این حیطه ارائه شده اند روبه روز به سمت وسوی فاخر شدن می روند و من امیدوارم بتوان دراین زمینه با همفکری جوانان کارهای برجسته تری انجام داد.

وی افزود:امروز وضعیت ترانه به شکلی شده است که فرزندان ما به نوعی از آن علاقمند هستند که شاید به لحاظ محتوایی،بار زیادی نداشته باشد و از سویی ما قصد داریم ترانه ای را در جامعه تثبیت کنیم که چندان مورد پسند جوانان امروز نیست که این هم ناشی از اختلاف نسل هاست.اما تلاش ما براین است که بتوانیم فاصله بین دو نسل را با ارائه و گرد آوری آثار مطلوب و با کیفیت دراین زمینه پر کنیم.

بهمنی همچنین از فعالیت‌های علیرضا قزوه و عبدالجبار کاکایی به عنوان بنیانگذاران "شبهای شهریور"قدردانی کرد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره استعدادیابی شاعران جوان و قرار گرفتن آنها در کنار پیشکسوتان عرصه شعر و ادب است.

وی درباره حضور شاعران استان های مختلف در جشنواره گفت: امسال تنها بیست و هشت درصد از استان تهران دراین جشنواره به ارائه اثر پرداخته اند و باقی این آمار را شاعران شهرستانی و یک درصد هم شاعران خارج از کشور تشکیل دادند.



این شاعر ادامه داد:دبیرخانه جشنواره از شهریور سال جاری با اعلام فراخوان در سه بخش شعر سنتی(کلاسیک)، شعر نو و ترانه با دو موضوع آزاد و دفاع مقدس کار خود را آغاز کرد.



بهمنی بیان کرد: با اتمام مهلت ارسال آثار از 21 آبان ماه، گروه داوری متشکل از دکتر سیدمحمود سجادی، دکتر سیامک بهرام‌پرور و رسول یونان در بخش شعر و دکتر افشین یدالهی، روزبه بمانی و نیلوفر لاری‌پور در بخش ترانه از میان آثار رسیده 15 اثر را شایسته رتبه برتر دانستند.

سیامک بهرام‌ پرور دیگر سخنران این مراسم نیزبه نمایندگی از هیئت داوران سخن گفت و از کیفیت بالای آثار شاعران جوان تقدیر کرد.



وی گفت: جریان شعر جوان کشور، جریانی بالنده و پویاست و آینده درخشانی را برای شعر معاصر ایران نوید می‌دهد اما چرخه ضعیف نشر کشور در انتشار آثار شاعران جوان بسیار قابل لمس است و شاعر باید دغدغه ادبیات و شعر داشته باشد . مسئولان نیز باید به انعکاس آثار این جوانان بهای بیشتری دهند و امیدواریم نشر شعر جوان بیشتر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.



بهرام‌پرورتشکیل دبیرخانه دائمی را از ضروریات این جشنواره دانست و افزود: هر جشنواره‌ای باید یک دبیرخانه دائمی داشته باشد که مدام جریان فرهنگی کشور را رصد کند و استعدادهای برگزیده را شناسایی و دعوت نماید و پس از برگزاری جشنواره نیز پیگیر کار شاعران برگزیده باشد تا این نهال به ثمر برسد.



در این برنامه ضمن شعرخوانی نفرات برتر، قطعاتی از ترانه‌سرایان برگزیده جشنواره به صورت زنده اجرا شد و در پایان به برگزیدگان، تندیس جشنواره و هدایایی اهدا شد.

در پایان این مراسم از برگزیدگان نهمین جشنواره سراسری شاعران جوان ایران (شبهای شهریور) تقدیر شد.