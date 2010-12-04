به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ولد بولتن، این گروه اسلامی سوئیسی اعلام کرده است که در صورت اجرای ابتکار عمل مردمی خود اگر موفق شوند باردیگر همه پرسی را برگزار کنند نظر رأی دهندگان تغییر خواهد کرد.

سال گذشته 5/57 نفر از رأی دهندگان سوئیس با همه پرسی ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد جدید مخالفت کردند که این امر انتقاد بسیاری را در جامعه بین‌الملل به دنبال داشت.

طرح معکوس کردن نظر مردم برای ممنوعیت ساخت مناره یک روز پس از رأی مردم این کشور به اخراج مهاجرانی صورت گرفت که متهم به جرایم جدی هستند، رویکردی که نشان‌ دهنده رشد خصومت نسبت به مهاجران است.

براساس اعلام شورای مرکزی اسلام در سوئیس، متن این ابتکار عمل پیشنهادی اظهار می‌دارد که ممنوعیت ساخت مناره نقض قانون اساسی است.

نیکولاس بلانکو رئیس شورای مرکزی اسلام در سوئیس گفت: امروز ما می‌توانیم به وضوح بگوئیم که پذیرش این ممنوعیت هیچ نفی برای رأی دهندگان و کشور ندارد. این همه‌پرسی جدید نشان خواهد داد که ما به دموکراسی احترام می‌گذاریم و مطیع قانون هستیم.

این شورای مستقر در برن اعضای خود را هزار و هفتصدهزار نفر عنوان می‌کند. حدود 350 هزار مسلمان در میان جمعیت 7/7 میلیون سوئیس زندگی می‌کنند.

اسکار برگامین مشاور این شورا در رابطه با علت اینکه چرا تصور می‌کند رأی مردم در رابطه با مناره در همه پرسی جدید متفاوت خواهد بود گفت: مردم امروز بهتر می‌توانند تمایز قائل شوند. آنها اطلاعات بهتری دریافت کرده‌اند و فرصت دارند که در سالهای آینده اطلاعات بهتری کسب کنند.

هم مسئله اخراج مهاجران و هم ابتکار عمل مناره ها از سوی حزب مردم سوئیس به عنوان یک حزب جناح راستی به پیش برده شد.

متن پیشنهادی این همه پرسی در ماه ژانویه به وزارت خارجه فدرال ارائه می‌شود.

عاملان این ابتکار عمل 18 ماه فرصت دارند تا 100 هزار امضا معتبر جمع کنند تا بتوانند یک همه پرسی ملی برگزار کنند.