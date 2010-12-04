به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان موسوم به بوندس‌لیگا از جمعه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های سنت پائولی و کایزرس‌لاترن آغاز شد.

این دیدار که در ورزشگاه " Millerntor" و به میزبانی سنت پائولی برگزار شد، در پایان به برتری یک برصفر تیم میزبان انجامید. تک گل تیم سنت پائولی را در این بازی خانگی "کریستین تیفرت"، مدافع تیم کایزرس‌لاترن به اشتباه درون دروازه تیم خود جای داد.

سنت پائولی با این پیروزی 17 امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول بوندس‌لیگا صعود کرد و کایزرسلاترن نیز با همین تعداد امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر رتبه دوازدهم جدول را در اختیار دارد.

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز و فردا با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 13/9/1389

* بروسیا مونشن گلادباخ - هانوفر

* اشتوتگارت - هوفنهایم

* ولفسبورگ - وردربرمن

* فرایبورگ - هامبورگ

* اینتراخت فرانکفورت - ماینتس

* شالکه - بایرن مونیخ

یکشنبه - 14/9/1389

* بایرلورکوزن - کلن

* نورنبرگ - بروسیا دورتموند

- جدول رده بندی بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

1- بروسیا دورتموند 37 امتیاز

2- ماینتس 30 امتیاز

3- بایرلورکوزن 26 امتیاز

4- هانوفر 25 امتیاز

5- بایرن مونیخ 23 امتیاز

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16- اف ث کلن 12 امتیاز

17- اشتوتگارت 11 امتیاز

18- بروسیا مونشن گلادباخ 10 امتیاز