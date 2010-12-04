  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۴۵

هفته پانزدهم بوندس‌لیگا/

"سنت پائولی" از سد کایزرس‌لاترن گذشت

"سنت پائولی" از سد کایزرس‌لاترن گذشت

پانزدهمین هفته از مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان با پیروزی سنت پائولی مقابل کایزرس‌لاترن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان موسوم به بوندس‌لیگا از جمعه شب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های سنت پائولی و کایزرس‌لاترن آغاز شد.

این دیدار که در ورزشگاه " Millerntor" و به میزبانی سنت پائولی برگزار شد، در پایان به برتری یک برصفر تیم میزبان انجامید. تک گل تیم سنت پائولی را در این بازی خانگی "کریستین تیفرت"، مدافع تیم کایزرس‌لاترن به اشتباه درون دروازه تیم خود جای داد.

سنت پائولی با این پیروزی 17 امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول بوندس‌لیگا صعود کرد و کایزرسلاترن نیز با همین تعداد امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر رتبه دوازدهم جدول را در اختیار دارد.

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز و فردا با برگزاری هشت دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 13/9/1389
* بروسیا مونشن گلادباخ - هانوفر
* اشتوتگارت - هوفنهایم
* ولفسبورگ - وردربرمن
* فرایبورگ - هامبورگ
* اینتراخت فرانکفورت - ماینتس
* شالکه - بایرن مونیخ
یکشنبه - 14/9/1389
* بایرلورکوزن - کلن
* نورنبرگ - بروسیا دورتموند

- جدول رده بندی بوندس‌لیگا به شرح زیر است:
1- بروسیا دورتموند 37 امتیاز
2- ماینتس 30 امتیاز
3- بایرلورکوزن 26 امتیاز
4- هانوفر 25 امتیاز
5- بایرن مونیخ 23 امتیاز
-------------------------------------------------------
16- اف ث کلن 12 امتیاز
17- اشتوتگارت 11 امتیاز
18- بروسیا مونشن گلادباخ 10 امتیاز

کد مطلب 1203162

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها