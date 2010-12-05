حرکات "هفت و هشتی" حاصل نداشتن الگوست/ "توسعه" مسیر پیشرفت نیست

فرهاد رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: سندی که در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم می شود سندی نیست که دولتها در طول زمان بتوانند آن را تغییر دهند و باید به اجرای آنچه در این سند می گوییم ملتزم شوند. این سند نه تنها متعلق به یک دولت در زمان مشخص نیست بلکه ضمن دربرگیری همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی، کلیه قوا را به اقداماتی برای رسیدن به یک جهت خاص و آن هدف والا سوق می دهد.

رئیس دانشگاه تهران افزود: طی سالهای گذشته در طی زمان حرکات هفت و هشتی داشتیم و دلیل این نوع حرکات این بوده که شاید الگوی خاصی برای حرکت خود انتخاب نکرده بودیم و خیلی نتوانستیم به آن هدفی که می خواستیم دسترسی پیدا کنیم. هم در نظر و هم در عمل، هم در مراحل فکر و اندیشه و هم در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری، در همه مراحل دچار نقص جدی بودیم.

فرهاد رهبر که آخرین رئیس سازمان منحل شده "مدیریت و برنامه ریزی" بود به مهر گفت: در عرصه نظر یعنی در زمینه فکر و اندیشه در طی زمان متناسب رفت و آمد دولت ها و حتی متناسب با تعویض برخی اجزای دولت سلیقه ای عمل می کردیم. یعنی هر فردی وقتی می آمد در مسندی می نشست بر مبنای سلیقه خود حرکتی می کرد که نفر بعدی ممکن بود با آن سلیقه سازگار نباشد لذا حرکتها تداوم پیدا نمی کرد تا ما را به سرانجامی برساند.

وی افزود: همیشه یک نقطه آغاز در حوزه های مختلف وجود داشته اما وقتی دولت بعدی و نفر بعدی کار را به دست گرفته است دوباره با یک نقطه آغاز جدیدی روبرو بوده ایم که با رفتن یک دولت یا یک فرد، نقطه آغاز منسوب به دولت یا فرد نیز به پایان می رسیده و معمولا نتایج ماندگاری از نقاط آغاز متعدد حاصل نمی شده است.

فرهاد رهبر خاطرنشان کرد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سندی که می خواهد بالادست همه اسناد حتی سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت باشد کمک می کند تا سلایق را کنار بگذاریم و با یک هدف و متودولوژی خاص بتوانیم به هدف مدنظر دست پیدا کنیم.

ردیف اظهارات مهم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران درباره نشست اندیشه های راهبردی 1 حرکات هفت و هشتی در کشور بخاطر نداشتن الگوی خاص است 2 نه تنها رفت و آمد دولت ها بلکه تعویض برخی اجزای دولت نیز موجب عملکرد سلیقه ای می شد 3 هم در نظر و هم در عمل، هم در مراحل فکر و اندیشه و هم در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری دچار نقص جدی بوده ایم 4 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سه قوه را ملزم می کند 5 دولتها نمی توانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تغییر دهند 6 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بالادست همه اسناد حتی سند چشم انداز بیست ساله نظام کمک می کند تا سلایق را کنار بگذاریم 7 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی نیست که بتوان یک شبه خلقش کرد 8 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وحی منزل نیست و قابل انعطاف و بازنگری است 9 مسیر پیشرفت ایران مسیر توسعه نیست

رئیس دانشگاه تهران درباره سرعت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و پرهیز از برخی شتابزدگی ها در سند نویسی به مهر گفت: سندی که می خواهد بالادست همه اسناد حتی سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد سندی نیست که بتوان یک شبه خلقش کرد لذا مقام معظم رهبری از همین ابتدا روشن کردند که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابعاد وسیعی از روش شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی در حوزه های مختلف علوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی دارد.

وی افزود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در همه ابعاد خود نیازمند یک عزم ملی در بین نخبگان و سپس در بین عموم مردم است تا در تهیه این سند مشارکت کنند. اگر بتوانیم در ابتدای راه عزم ملی را برای تهیه این سند جلب کنیم آنگاه می توانیم انتظار داشته باشیم که در یک مدت زمان کوتاهتری بتوانیم آنچه را که برای این سند مدنظر است دست پیدا کنیم.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید منعطف باشد خاطرنشان کرد: در صورتی که حلقه های مختلفی بخواهند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را تدوین کنند نیازمند یک پشتیبانی هستند یعنی مرکز یا ستادی باید بتواند این حرکت ملی را پشتیبانی و رصد کند. ضمن این که یکی از ویژگی های این سند، انعطاف پذیری آن است و این طور نیست که وحی منزل باشد. بلکه باید این الگو را منعطف بدانیم و در این کوره راههایی که می خواهیم به نقطه تعالی و اهاف والا برسیم باید باید انعطاف پذیری داشته باشیم.

فرهاد رهبر تاکید کرد: زمانی که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می خواهد عملیاتی و اجرایی شود آن نقطه تعالی و والا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) است. آنجاست که گویی در یک اتوبانی حرکت می کنیم که آنگاه باید با سرعت بالا حرکت کنیم.

این اقتصاد دان در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی میان توسعه و پیشرفت وجود دارد که رهبری معظم انقلاب توصیه به استخدام واژه "پیشرفت" در "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" فرمودند، به مهر گفت: اهدافی که دانش مصطلح توسعه امروزی برای توسعه ترسیم می کند مولود نتایج تجربه شده توسعه در کشورهای غربی است و غالب مباحث این دانش دارای عمری کمتر از 50 سال است در حالی که مفاهیمی مانند علوم اجتماعی و اقتصادی ریشه در حرکات منسجم علمی از قرن هفدهم میلادی به بعد دارد.

رئیس دانشگاه تهران افزود: دانش توسعه بیش از اینکه دانش منسجم با متودولوژی روشن باشد، در صدد القای این مفهوم است که توسعه مسیری است که کشورهای توسعه یافته آن را رفته اند و کشورهای توسعه نیافته ناچار به طی این مسیر هستند.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری برای اینکه از همین ابتدای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نخبگان و جامعه و مردم متذکر شوند که لزوما مسیری که می خواهیم برویم مسیر کشورهای توسعه یافته نیست لذا از همین ابتدا باید مفهوم سازی کنیم که ما می توانیم مسیر جدیدی را متناسب با مقتضیات مان به لحاظ اقلیم، جغرافیا، تاریخ و همه آنچه که تحت عنوان مقتضیات جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود طراحی کنیم.

فرهاد رهبر افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی نیز همه انقلابیون دنیا مفهوم مقابله با امپریالیسم را مد نظر قرار دادند در حالی که جمهوری اسلامی ایران می خواست بگوید انقلاب اسلامی ایران دارای ویژگی مقابله با استکبار است. در واقع جمهوری اسلامی ایران لغت استکبار را جایگزین امپریالیسم کرد تا تفاوتهای خود را به دنیا اعلام کند.

رئیس دانشگاه تهران اضافه کرد: در حال حاضر نیز می خواهیم بگوییم که مفهوم توسعه ای که دنبال می کنیم آن الگویی نیست که کشورهای غربی رفته اند بلکه الگویی می خواهیم طراحی کنیم الگوی خاص خودمان است. مسیر توسعه کشورهای پیشرفته امروزی مشخص است که در حال رسیدن به بن بست است چرا که بحران های جهانی در زمینه اقتصاد نشان می دهد که مسیر، مسیر بن بستی است لذا جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد آن مسیر را انتخاب کند بنابراین در همین ابتدا باید لغت پیشرفت را جایگزین توسعه کنیم.