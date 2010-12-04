ایران می تواند از غنی سازی بومی برخوردار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هیلاری کلینتون" که با خبرنگار بی. بی. سی. در منامه پایتخت بحرین صحبت می کرد، گفت: در صورتی که ایران به جامعه جهانی نشان دهد که می تواند مورد اعتماد باشد می توان به این کشور اجازه داد تا برنامه داخلی غنی سازی خود را برای اهداف غیر نظامی ادامه دهد.

وی افزود: ما به آنها گفته ایم که حق استقاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز هستند. اما آنها تاکنون اعتماد جامعه جهانی را برای اینکه جهان در قبال آنها احساس راحتی کرده و به آنها اجازه غنی سازی بدهد، جلب نکرده اند.

وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد: آنها می توانند در آینده و روزی که نشان دهند می توانند در برابر تعهدات بین لاالمللی خود مسئول باشند به غنی سازی بپردازند.