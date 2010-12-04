اوباما از استراتژی آمریکا در افغانستان تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیاتل تایمز، "باراک اوباما" در حالی شب گذشته وارد کابل شد که روابط این کشور با افغانستان به دلیل آنچه در اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس آمده بود دوران پرتنشی را سپری می کند.

در یکی از اسناد منتشر شده، دیپلماتهای آمریکایی مقامات افغانستان را غرق در فساد توصیف کرده اند.

اوباما که پس از ورود به کابل به پایگاه بگرام رفت و در دیدار با نظامیان آمریکایی مدعی شد که استراتژی کاخ سفید برای افغانستان نتیجه داده و اوضاع در حال پیشرفت است.

رئیس جمهور آمریکا که در جمع سه هزار و 850 نفر از نظامیان آمریکایی حاضر در بگرام سخنرانی می کرد در ادامه افزود: امروز ما مفتخریم که نقاط کمتری از خاک افغانستان در اختیار طالبان بوده و تعداد بیشتری از مردم افغانستان آینده بهتری را برای خود متصور هستند.

اوباما در حالی مدعی بهبود اوضاع افغانستان شده که آمار منتشر شده از سوی ناتو بیانگر آن است که میزان تلفات نیروهای ائتلاف در سال جاری میلادی بیشترین میزان موجود از سال 2001 تا کنون یعنی از ابتدای اشغال افغانستان محسوب می شود.

در همین رابطه در تاریخ 2 آذرماه سال جاری میلادی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی رسما اعلام کرد که میزان خشونتها در افغانستان هم اکنون به بالاترین حد خود در 9 سال گذشته رسیده است.

پنتاگون در این گزارش که به کنگره آمریکا ارائه کرده به صراحت اعلام می کند که ناتو نتوانسته موفقیت چندانی را در افغانستان کسب کند.

بنابر این گزارش اکنون خشونت در افغانستان در بالاترین حد دیده می‌ شود و جنگ و درگیری از سال 2007 میلادی تاکنون 300 درصد و از سال گذشته (2009) 70 درصد افزایش یافته است.



بر اساس این گزارش، همچنین پیشرفت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان محسوس نیست و دستاورد آنها در حوزه امنیت، اداره کشور و پیشرفت در مناطق نیز راضی کننده نیست.



گزارشهای منتشرشده نشان می ‌دهد که شرایط امنیتی افغانستان به رغم حضور حدود 150 هزار نیروی امریکایی و نیروهای خارجی بهبود نیافته است.