دژاگه برای تیم ملی فوتبال ایران موثر است/ اشکان را مثل ما اذیت نکنند!

امیر شاپورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد احتمال همراهی اشکان دژاگه با تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت‌های 2011 قطر ضمن بیان مطلب فوق افزود: صددرصد اشکان دژاگه می‌تواند برای تیم ملی ایران مفید باشد. وی از نظر فنی و تجربه در سطح بالایی قرار دارد اما امیدوارم مانند من و فریدون زندی این بازیکن را اذیت نکنند.

وی اضافه کرد: اگر مسئولان و مربیان شرایط حضور چنین بازیکنی را در تیم ملی ایران فراهم می‌کنند باید از وی حمایت کنند و پشت سرش بایستند تا این بازیکن بتواند تجربیاتش را برای موفقیت تیم ملی به کار ببندد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال هانزاروستوک آلمان اضافه کرد: درست است ایران میهن ماست و به آن علاقه زیادی داریم اما بازیکنی مانند اشکان سال‌ها در آلمان زندگی کرده و وقتی به یک کشور جدید بیاید که از شرایط حاکم در آن شناخت زیادی ندارد، نیاز به حمایت دارد نه اینکه مانند ما اذیتش کنند.

وی در خصوص وضعیت خود که پس از بازگشت به ایران حتی در تیم ملی هم بازی کرد، گفت: نمی‌خواهم در مورد تیم ملی صحبت کنم. من سال گذشته شرایط خوبی داشتم اما به تیم ملی دعوت نشدم. امسال هم که وضعیت تیم خوب نیست. من در حال حاضر تنها به موفقیت تیم خودم فکر می‌کنم و برای تیم ملی هم آرزوی موفقیت دارم.

شاپورزاده در پایان در مورد وضعیت استیل آذین گفت: در تیم ما بازیکنان بسیار خوبی حضور دارند که امیدوارم با حضور خاکپور از این بحران نجات پیدا کنیم. البته باید دست به دست هم داده و در مسابقات بجنگیم تا بتوانیم با کسب نتایج قابل قبول به وضعیت‌مان در جدول رده بندی لیگ سروسامان دهیم.