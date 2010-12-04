  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

ناطق نوری خبر داد:

آمادگی چینی ها برای ساخت خط هوایی آستارا - گرگان

آمادگی چینی ها برای ساخت خط هوایی آستارا - گرگان

ساری - خبرگزاری مهر : عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام آمادگی سرمایه گذاران چینی برای اجرای ساخت خط هوایی دو طبقه آستارا تا گرگان خبر داد.

احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: در سفر اخیر به گوانگجو برای پیگیری بازی های آسیایی این پروژه در این منطقه اجرا شد و از مشکلات ترافیک جلوگیری کرد.

وی افزود: در این سفر با سرمایه گذاران چینی مذاکره شده و آنان آمادگی دارند تا این پروژه را در شمال کشور با توجه به طبیعت زیبای منطقه اجرا کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت به مازندران حمایت دولت را از این پروژه  بزرگ و تاثیر گذار اعلام کرد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در این جلسه اعلام کرد که این پروژه در رفع مشکل ترافیک مازندران نقش بسزایی دارد و برای اجرای این پروژه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد چرا که اعتبار این پروژه می تواند از بودجه های دولت، اوراق مشارکت و با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.

ناطق نوری، ساخت خط هوایی یا خیابان دو طبقه و نیز راه آهن سراسری را برای رفع مشکل کنونی ترافیک شهرهای مازندران بسیار ضروری دانست.

وی به نشست با حضور نماینده تام الاختیار هیئت دولت در نور اشاره کرد و گفت: در این جلسه موضوعات مهمی از مشکلات و نیاز های مهم شهرستان در بخش های مختلف مطرح شد که نتایج خوبی در دولت به همراه داشت.

ناطق نوری به بحث های مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و افزود: سالن های ورزشی نور و رستم‌رود نیاز به حمایت مالی برای تسریع در کار دارند تا زودتر مورد بهره‌برداری و استفاده ورزشکاران قرار گیرد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث دانشگاه بزرگ شمال از مصوبات دور اول سفر در محور نور محمودآباد تصریح کرد: با توجه به اقدامات و تصمیمات انجام شده، قرار شد شعبه دانشگاه امیرکبیر در این منطقه راه اندازی شود که نیاز به پیگیری دارد.

وی همچنین به آزاد سازی و آسفالت بخشی از پروژه بزرگراه امام علی(ع) در ساحل نوراشاره و خاطرنشان کرد: این پروژه در زیبا سازی و کاهش ترافیک شهری نور تاثیرگذار بوده و نیازمند حمایت جدی است.

کد مطلب 1203175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها