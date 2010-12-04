آمادگی چینی ها برای ساخت خط هوایی آستارا - گرگان

احمد ناطق نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: در سفر اخیر به گوانگجو برای پیگیری بازی های آسیایی این پروژه در این منطقه اجرا شد و از مشکلات ترافیک جلوگیری کرد.

وی افزود: در این سفر با سرمایه گذاران چینی مذاکره شده و آنان آمادگی دارند تا این پروژه را در شمال کشور با توجه به طبیعت زیبای منطقه اجرا کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت به مازندران حمایت دولت را از این پروژه بزرگ و تاثیر گذار اعلام کرد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور در این جلسه اعلام کرد که این پروژه در رفع مشکل ترافیک مازندران نقش بسزایی دارد و برای اجرای این پروژه هیچ گونه مشکلی وجود ندارد چرا که اعتبار این پروژه می تواند از بودجه های دولت، اوراق مشارکت و با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.

ناطق نوری، ساخت خط هوایی یا خیابان دو طبقه و نیز راه آهن سراسری را برای رفع مشکل کنونی ترافیک شهرهای مازندران بسیار ضروری دانست.

وی به نشست با حضور نماینده تام الاختیار هیئت دولت در نور اشاره کرد و گفت: در این جلسه موضوعات مهمی از مشکلات و نیاز های مهم شهرستان در بخش های مختلف مطرح شد که نتایج خوبی در دولت به همراه داشت.

ناطق نوری به بحث های مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و افزود: سالن های ورزشی نور و رستم‌رود نیاز به حمایت مالی برای تسریع در کار دارند تا زودتر مورد بهره‌برداری و استفاده ورزشکاران قرار گیرد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به احداث دانشگاه بزرگ شمال از مصوبات دور اول سفر در محور نور محمودآباد تصریح کرد: با توجه به اقدامات و تصمیمات انجام شده، قرار شد شعبه دانشگاه امیرکبیر در این منطقه راه اندازی شود که نیاز به پیگیری دارد.

وی همچنین به آزاد سازی و آسفالت بخشی از پروژه بزرگراه امام علی(ع) در ساحل نوراشاره و خاطرنشان کرد: این پروژه در زیبا سازی و کاهش ترافیک شهری نور تاثیرگذار بوده و نیازمند حمایت جدی است.