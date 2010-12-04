ادعای کلینتون درباره تاثیر تحریمها علیه ایران/ متکی با من صحبت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیلاری کلینتون که برای شرکت در نشست امنیتی تحت عنوان "گفتگوی منامه" به بحرین سفر کرده در گفتگو با فارین پالیسی ادعا کرد که ایران از تحریم ها رنج می برد و هم اکنون در حال تجربه کردن مسائلی با برنامه هسته ای خود است.

وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه ادعای خود دلیل بازگشت ایران به گفتگو را وجود مشکلات ناشی از تحریم دانست و در عین حال افزود: آمریکا مانند سال 2009 به رهبران ایران پیشنهاد همکاری های بیشتر را نداده است. بهتر است آنها الان درباره گفتگوها جدی باشند.

وی در باره نشست آتی بین گروه 1+5 و ایران که قرار است در وین برگزار شود، گفت: ما باید ببینیم که آنها چه نگرشی دارند. من فکر نمی کنم که ما بتوانیم یک جدول زمانی برای گفتگوها تدوین کنیم. این بیش از یک ارزیابی روز به روز است. ما می دانیم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم و این برای ممانعت ازدستیابی ایران به تسلیحات هسته ای است. ما می دانیم که در این خصوص اکثریت جامعه جهانی با ما هسند. اما فکر می کنم به سمت بهره برداری از ثمرات بعد از نشست ژنو هستیم و به خاطر حضور آنها در گفتگوهای صلح در ژنو فشارها برداشته نمی شود و آن وقت گام به گام به جلو خواهیم رفت.

این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد: موانع اخیر در برنامه هسته ای ایران، این کشور را در موضعی ضعیف قرار داده است. اگر آنها با مشکلاتی روبرو باشند ممکن است پاسخگوتر باشند اما تا زمانی که آنها را امتحان نکنیم در این مورد چیزی نمی دانیم.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه در سخنان متناقض خود گفت: من فکر نمی کنم که ایرانی ها باور داشتند که ما بتوانیم یک ائتلاف جهانی علیه آنها تشکیل دهیم و در کل ما از افراد در منطقه و خارج از آن می شنویم که ایرانی ها در باره تاثیرات تحریم ها نگران هستند. بنابراین ما به ژنو باز می گردیم و امیدواریم که آنها به گفتگوها باز گردند.

گفتنی است هم اکنون منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز برای شرکت در نشست "گفتگوی منامه" به این شهر سفر کرده است و کارشناسان بر این باورند که این نشست هماوردی بین این دو مقام و ارائه مواضع دو طرف خواهد بود.

کلینتون همچنین احتمال دیدار خود با متکی و گفتگو با وی در منامه را رد کرد و گفت: اگر وی [متکی] برای شام بیاید احتمالاً سر میز شام او را می بینم، اما متکی با من صحبت نمی کند.