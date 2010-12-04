علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص انتشار اسناد جدید ویکی لیکس اظهارداشت: در یک نظام پیچیده مانند آمریکا با سازمان های عریض و طویل اطلاعاتی، درز اطلاعات و افشای آن نمی تواند واقعیت داشته باشد .

وی ادامه داد: این اقدام هدفدار و سازمان یافته است و هدف آمریکا تاثیرگذاری در فضای موجود بین کشورهای منطقه و اجرای سیاست های خودشان است .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: از آنجا که این کار هدایت شده است بنابراین قابل اتکا و اطمینان هم نیست .

بروجردی گفت: دربخشی از این اسناد تاکید شده که کشورهای دیگر از جمله کشورهای خاورمیانه آمریکا را به حمله به ایران تشویق کرده اند، درحالی که این سیاست همیشگی آمریکا بوده و نیازی به تحریک از سوی دیگر کشورها نیست.

وی ادامه داد: آمریکا در مقطعی به ایران در قالب جنگ طبس به ایران حمله کرد و در جنگ تحمیلی نیز از مشوق های اصلی صدام برای حمله به ایران بود، آمریکا همواره اسرائیل را برای تهدید علیه ایران تشویق کرده است.

نماینده بروجرد گفت: معتقدم انتشار اسناد جدید شیطنتی در جهت ایجاد اختلاف بین ایران و کشورهای همسایه است و نباید فریب اطلاعات آن را خورد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: آمریکا قصد دارد روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه را با توجه به رویکرد ایران در گسترش و تحکیم این روابط است، را تخریب کنند .

وی گفت: وقتی آمریکایی ها اعلام می کنند کشورهای عربی برای حمله به ایران مشوق آنها هستند این یعنی هدف گذاری آمریکا بر نوع روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و نباید فریب این شگردها را خورد.



