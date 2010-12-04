54 راس اسب ورزشی در کورس چهاردهم پاییزه گنبد رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این اسبها در شش دور به مسافتهای هزار و هزار و 550 متر بایکدیگر رقابت کردند.

در کورس اول، اسهبای ورزشی دل دل، توران، کیوان، در کورس دوم، اسبهای کوبیلای، المیرا و بلک هورس دو اول تا سوم شدند.

همچنین در کورس چهارم، اسبهای، اسپانول، کراندو و گوستینوس، کورس پنجم، اسهبای اسپید هورس، اورتینا و آهو و در

کورس ششم، اسهبای فان تستیک برد، رگال اکزاکتیو و پاتریشن برتر دشند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیل باطل شدن کورس سوم این دوره مسابقات را تخلف چابکسوار اسب شماره سه اعلام کرد.



حکیم ایگدری افزود: در این دوره از رقابتها 161 میلیون و 800 هزار ریال به عنوان جایزه بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر توزیع شد.



وی اظهار داشت: اسبهایی از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در این دوره مسابقات شرکت داشتند.