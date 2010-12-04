به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فیلم کیش با شعار میراث مشترک، آینده مشترک به منظور افزایش سطح کیفی فیلمنامه‌ها، ایجاد انگیزش و ترغیب فیلمنامه‌نویسان سینمای کشور و همچنین شناسایی، کشف و معرفی استعدادهای نو و ایده‌پردازی در این زمینه، اولین مسابقه فیلنامه‌نویسی خود را با عنوان کلک فیروزه‌ای برگزار می‌کند.

دراین بخش فیلمنامه‌نویسان کشور در قالب‌های خلاصه فیلمنامه سینمایی، فیلمنامه کوتاه داستانی و طرح مستند به رقابت می‌پردازند. موضوعاتی چون: مناطق آزاد (کیش، قشم، چابهار، بندرخرمشهر، بندر انزلی و ارس) در زمینه‌های آداب و رسوم و آیین‌ها، جذابیت‌های توریستی، موقعیت‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری از کاسپین تا خلیج فارس، فرهنگ، آداب، رسوم و آیین‌های مناطق و شهرهای ساحلی ایران موضوعات تشکیل دهنده بخش کلک فیروزه‌ای جشنواره است.

بخش‌های مختلف این بخش عبارتند از خلاصه فیلمنامه سینمایی (حداقل 5 و حاکثر 15 صفحه)، فیلمنامه کوتاه داستانی (فیلمنامه کامل ، حداکثر 20 صفحه)، طرح مستند طرحی تحقیقی پژوهشی با ساختاری مناسب برای تولید فیلم مستند (حداقل 10 صفحه و حداکثر 30 صفحه).

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش از چهارم تا هشتم اردیبهشت سال 90 در جزیره کیش برگزار می­شود.

