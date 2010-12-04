تخصیص سهمیه سوخت کشاورزی نیازمند کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین مقصودلو صبح شنبه در نشست مشترک شورای شهرستان با روسای شرکت نفت و جهادکشاورزی گرگان افزود: میزان سوخت مصرفی برای تراکتورهای که بر روی زمین های خشک و بدون آب کار می کنند، به مراتب بیشتر از زمین های معمولی است.

وی پیشنهاد داد: برای چندین روستا یک مکان مجزا با امکانات ارائه سوخت مهیا شود و سوخت ادوات کشاورزی متناسب با نیاز آنان تامین شود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان نیز گفت: میزان سوخت تخصیصی برای ادوات کشاورزی باید بر اساس زمین های زیر کشت، وسعت و عدالت باشد.

احمد شاکری افزود: سهمیه شناور سوخت باید متناسب با وسعت زمین های کشاورزی و میزان برداشت محصول هر منطقه باشد.



وی با اشاره به آتش سوزی های اخیر در جنگل های اطراف گرگان از اعلام آمادگی شوراها برای اطفای این حریق خبر داد و تصریح کرد: جنگل جزو سرمایه های ملی محسوب می شود و حفاظت از آن بر همگان واجب است.



شاکری، اضافه کرد: استان گلستان قطب کشاورزی در کشور محسوب می شود و برای تقویت آن باید همه دستگاه ها همکاری کنند.



رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان، برگزاری جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان جهادکشاورزی، تعاون روستایی، شرکت نفت و تعدادی از کشاورزان منطقه برای رفع کمبود سوخت ادوات کشاورزی را خواستار شد.