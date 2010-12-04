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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

تخصیص سهمیه سوخت کشاورزی نیازمند کارشناسی است

تخصیص سهمیه سوخت کشاورزی نیازمند کارشناسی است

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان، اختصاص سهمیه سوخت به صاحبان ادوات کشاورزی را نیازمند کار کارشناسی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین مقصودلو صبح شنبه در نشست مشترک شورای شهرستان با روسای شرکت نفت و جهادکشاورزی گرگان افزود: میزان سوخت مصرفی برای تراکتورهای که بر روی زمین های خشک و بدون آب کار می کنند، به مراتب بیشتر از زمین های معمولی است.

وی پیشنهاد داد: برای چندین روستا یک مکان مجزا با امکانات ارائه سوخت مهیا شود و سوخت ادوات کشاورزی متناسب با نیاز آنان تامین شود.
 
رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان نیز گفت: میزان سوخت تخصیصی برای ادوات کشاورزی باید بر اساس زمین های زیر کشت، وسعت و عدالت باشد.
 
احمد شاکری افزود: سهمیه شناور سوخت باید متناسب با وسعت زمین های کشاورزی و میزان برداشت محصول هر منطقه باشد.
 
وی با اشاره به آتش سوزی های اخیر در جنگل های اطراف گرگان از اعلام آمادگی شوراها برای اطفای این حریق خبر داد و تصریح کرد: جنگل جزو سرمایه های ملی محسوب می شود و حفاظت از آن بر همگان واجب است.
 
شاکری، اضافه کرد: استان گلستان قطب کشاورزی در کشور محسوب می شود و برای تقویت آن باید همه دستگاه ها همکاری کنند.
 
رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان، برگزاری جلسه ای مشترک با حضور نمایندگان جهادکشاورزی، تعاون روستایی، شرکت نفت و تعدادی از کشاورزان منطقه برای رفع کمبود سوخت ادوات کشاورزی را خواستار شد.
کد مطلب 1203192

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