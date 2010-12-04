نهضت قرآن آموزی در کشور مورد کم لطفی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، مهدی قره شیخ لو در ادامه سفر به کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران افزود: اعتبار در نظر گرفته شده برای این برنامه در شأن عنوان آن نبود و به رغم پیگیریهای مستمر در این خصوص نتیجه ای حاصل نشد.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش های عمومی نهضت قرآن آموزی چیزی حدود 300 تا 350 هزار نفر در سال آموزش دیدند که اگر این میزان را به نسبت جمعیت کل کشور محاسبه کنیم شاید 100 سال طول بکشد تا کل مردم کشور را با روخوانی و روان خوانی قرآن آشنا کنیم.

قره شیخ لو تصریح کرد: اگر قرار است نهضتی در کشور اتفاق بیفتد، منابع مالی و امکانات پشتیبانی متناسب با آن می خواهد که این اتفاق در طول پنج سال گذشته نیفتاده است.

آموزش و پرورش در آموزش قرآن موفق نبوده است

رئیس دارالقرآن کریم همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت آموزش قرآن در مدارس کشور، گفت: متاسفانه توفیق آموزش و پرورش در حوزه آموزش قرآن در مدارس زیاد نبوده است.

وی اظهار داشت: در این خصوص نمی توانیم مسئولان آموزش و پرورش را مقصر بدانیم زیرا آموزش و پرورش حوزه گسترده ای است که نیاز های زیادی دارد.

قره شیخ لو اظهار داشت: باید همه به آموزش و پرورش کمک کنیم و ظرفیتهای خود را در اختیار این نهاد بزرگ قرار دهیم زیرا اگر بتوانیم جلوی خروجی بی سوادی قرآنی را از آموزش و پرورش بگیریم کارمان راحتتر می شود.

وی بیان داشت: در این خصوص طی مکاتبه ای با وزارت آموزش و پرورش آمادگی خود را در خصوص ارائه کمک های نرم افزاری و تامین کادر آموزشی مجرب اعلام کردیم که تاکنون توافق مرکزی در این زمینه انجام نگرفته اما در برخی استانها با توجه به ارتباطات استانی، این کار انجام شده است.

این مسئول تصریح کرد: اگر حوزه نرم افزاری دارالقرآن و حوزه سخت افزاری آموزش و پرورش در کنار همدیگر قرار گیرد اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد.

قره شیخ لو، معلم قرآن و منابع آموزشی را دو رکن اصلی آموزش قرآن در مدارس عنوان کرد و گفت: درصد بالایی از معلمین قرآن در مدارس، خود قادر به خواندن صحیح قرآن نیستند که باید بازآموزی شوند.

وی تصریح کرد: این آمادگی را داریم که بخش اعظمی از دوره های تربیت مدرس قرآن را به کادر آموزش و پرورش اختصاص دهیم تا اطلاعات معلمین قرآن به روز شود.

تغییر هر ساله منابع آموزش قرآن یک آسیب است

قره شیخ لو با اشاره به تغییر هرساله منابع آموزش قرآن در کتب درسی، گفت: تغییر هرساله منابع آموزشی یک آسیب است که باعث پایین آمدن کیفیت آموزش می شود.

رئیس دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات همچنین گفت: باید خود مردم در حوزه فعالیتهای قرآنی سرمایه گذاری کنند تا شاهد رونق بیشتر فعالیتهای قرآنی در کشور باشیم.