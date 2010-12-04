مهلت شرکت در سومین همایش "ادبیات کودک و نوجوان" تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش‌های مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز زمان تعیین شده برای دریافت چکیده­ مقاله­های سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان را به مدت 10 روز تمدید کرد که بر این اساس علاقمندان تا 20 آذرماه مهلت دارند چکیده مقاله‌های خود را به هر دو نشانی دبیرخانه succls@shirazu.ac.ir و markazemotaleat@gmail.com ارسال کنند.

این همایش دو روزه همزمان با گشایش نخستین دوره کارشناسی ارشد ادبیات کودک در دانشگاه شیراز، توسط مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیراز برپا می‌شود.

این همایش برای مقالات محورهای اصلی چون بررسی زبانی و ادبی شعر کودک و نوجوان، زیبایی‌شناسی شعر کودک و نوجوان (خیال، موسیقی، آرایه‌های ادبی و ....)، عنصر روایت در شعر کودک و نوجوان، زبان در شعر کودک و نوجوان، ساختار شعر کودک و نوجوان، بررسی محتوایی شعر کودک و نوجوان، درونمایه در شعر کودک و نوجوان، مفاهیم دینی و شعر کودک، شعر کودک و نوجوان؛ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، عناصر اقلیمی و بومی در شعر کودک و نوجوان، تحول تاریخی در شعر کودک و نوجوان در نظر گرفته است.

از دیگر موضوعات اصلی که برای این همایش ادبی در نظر گرفته شده است پیوند شعر و تصویرگری در ادبیات کودک و نوجوان در ایران، انواع شعر کودک و نوجوان (هیچانه‌ها، لالایی‌ها، چیستان‌ها، مثل‌ها، شعر فانتزی کودک، داستان‌های منظوم، تفاوت شعر کودک، نوجوان و بزرگسال، نقد و نظریه شعر کودک و نوجوان، مطالعات تطبیقی در شعر کودک و نوجوان (مقایسه شعر شاعران کودک و نوجوان ایرانی با اشعار شاعران دیگر ملیت‌ها)، سروده‌های کودکان و نوجوانان شاعر، بررسی عناصر کودکانه در شعر بزرگسالان، ترجمه در شعر کودک و نوجوان، وضعیت شعر کودک و نوجوان فارس و شعر کودک و نوجوان در کتاب‌های درسی دبستان و راهنمایی است.

سومین همایش ادبیات کودک و نوجوان دارای یک بخش جنبی نیز هست که دو محور "متدولوژی ادبیات کودک (روش‌های پژوهش درادبیات کودک)" و "تازه‌های نقد و نظریه ادبیات کودک" برای بررسی و تبادل نظر در این بخش تعیین شده است.