"آمریکا" عامل برافروختن آتش جنگ داخلی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، اسناد محرمانه منتشر شده توسط سایت ویکی لیکس نشان می دهد که آمریکا در یمن به ادعاهای خود جامه عمل نپوشانده و تلاشهای این کشور برای نابودی القاعده تنها باعث برانگیخته شدن آتش جنگ داخلی در این کشور شده است.

در اسناد ویکی لیکس آمده است که "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن در چندین نشست قول حمایت از اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای نابودی القاعده در شبه جزیره عربستان داده بود اما هنگام تحویل کمک های نظامی به یمن، ایالات متحده با چهره ای کاملا متفاوت از صالح مواجه شد زیرا رئیس جمهوری یمن تصمیم گرفت تا از این کمک ها علیه شورشیان الحوثی در شمال این کشور و القاعده در شبه جزیره عرب استفاده نشود.

ویکی لیکس افشا کرد: زمانی که رئیس جمهوری یمن برای نابودی القاعده تحت فشار قرار گرفت، علی عبدالله صالح ادعاهایی را درباره نقش ایران در این جنبش مطرح کرد.

همچنین در اسناد ویکی لیکس آمده است که عربستان دولت یمن را شکست خورده می داند و مسئول ضد ترور عربستان بر این باور است که علی عبدالله صالح قادر به کنترل اوضاع کشورش نیست.

یادآور می شود که اسناد جدید ویکی لیکس که در 250 هزار صفحه منتشر کرده، یک سری از مسائل محرمانه از جمله جاسوسی آمریکا از سازمان ملل تا مسائل جنگ افغانستان را شامل می شود. این سایت این اسناد را از تلگرام های ارسال شده از سفارتخانه های آمریکا در سراسر جهان بدست آورده است.