پیشرفت 20 درصدی طرح گازرسانی به دهلران و آبدانان

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح شنبه در بازدید ازعملیات اجرایی طرح گازرسانی به شهرستانهای دهلران و آبدانان گفت: این طرح عظیم هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص یافته است .

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس بیان کرد: یکی از پروژه های بسیار مهم برای استان ایلام پروژه گازرسانی از استان خوزستان به شهرستانهای دهلران و آبدانان به طول 200 کیلومتر است .

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با اشاره به مراسم کلنگ زنی این طرح در یک ماه گذشته اظهار داشت: خوشبختانه امروز و بعد از یک ماه از آغاز به کار این طرح نزدیک به 20 کیلومتر آماده کار است .

عزتی ادامه داد: کلیه روستاها و شهرهای در مسیر شبکه گاز در فاز اول کار قرار دارند .