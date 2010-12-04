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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۹

عزتی خبر داد:

پیشرفت 20 درصدی طرح گازرسانی به دهلران و آبدانان

پیشرفت 20 درصدی طرح گازرسانی به دهلران و آبدانان

ایلام - خبرگزاری مهر: نمایند مردم ایلام در مجلس گفت: طرح عظیم گاز رسانی به شهرستانهای آبدانان و دهلران هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح شنبه در بازدید ازعملیات اجرایی طرح گازرسانی به شهرستانهای دهلران و آبدانان گفت: این طرح عظیم هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار اولیه اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس بیان کرد: یکی از پروژه های بسیار مهم برای استان ایلام پروژه گازرسانی از استان خوزستان به شهرستانهای دهلران و آبدانان به طول 200 کیلومتر است.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با اشاره به مراسم کلنگ زنی این طرح در یک ماه گذشته اظهار داشت: خوشبختانه امروز و بعد از یک ماه از آغاز به کار این طرح نزدیک به 20 کیلومتر آماده کار است.

عزتی ادامه داد: کلیه روستاها و شهرهای در مسیر شبکه گاز در فاز اول کار قرار دارند.

نماینده دهلران، آبدانان و دره شهر ابراز امیدواری کرد که بر اساس تعهد دولت باید تا هفته دولت سال آینده شهرستانهای دهلران و آبدانان از نعمت گاز برخوردار شوند.

کد مطلب 1203201

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