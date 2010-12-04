منابع آبی استان بوشهر شرایط خوبی ندارند

شاهپور رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در سال گذشته 30 درصد کمتر از میانگین بلندمدت باران داشتیم، امسال هم پیش بینیها نشان می دهد خشکسالی ادامه دارد بنابراین مصرف کنندگان باید به فکر مصرف بهینه آب باشند.

وی اظهارداشت: 70 درصد منابع آب آشامیدنی استان سطحی و 30 درصد زیرزمینی است که در بخش سطحی به منابع خارج از استان وابسته ایم و در منابع زیرزمینی به علت نابرابری میزان ذخیره و برداشت و کمبود بارش با کاهش آب دهی یا از بین رفتن کیفیت مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر گفت: در حالیکه تا سال 85 سالانه 40 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استفاده می شد امروز این میزان به حدود 20 میلیون متر مکعب رسیده است.

رجایی اظهار داشت: وزارت نیرو مقدار مناسبی از آب سد کوثر به استان بوشهر اختصاص داده اما در مورد منابع سطحی استان فارس و زیرزمینی استان خودمان که تامین کننده نیمی از آب موردنیاز استان هستند با چالش جدی مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه 90 درصد آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود، اضافه کرد: در شرایط خشکسالی 80 درصد از منابع آب به بخش کشاورزی 14 درصد به آشامیدنی و شش درصد به صنعت اختصاص می یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان بوشهر، استفاده از آبهای غیرمتعارف و شیرین کردن آب دریا را از دیگر راهکارهایی مهم جهت تامین آب استان عنوان کرد.