به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و هنوز بازیگر اصلی انتخاب نشده است. مریم سلطانی، فرهاد مهدوی، صالح میرزاآقایی، احمد یارعلی، سمیرا ذکایی و شهناز شهبازی دیگر بازیگرانی هستند که در فیلم "فرزند چهارم" به ایفای نقش می‌پردازند.

داستان این فیلم درباره مردی ثروتمند به نام منصور دیباج است که به طور ناگهانی اعلام می‌کند در گذشته همسری داشته و از او فرزندی دارد. دیگر فرزندان منصور با شنیدن این خبر به ترس می‌افتند و تلاش می‌کنند جلوی از دست رفتن ثروت پدری‌شان را بگیرند.

عوامل تولید "فرزند چهارم" عبارتند از مدیر تصویربرداری: آرش خلاق دوست، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی، طراح چهره پردازی: نازنین عرفی نژاد، مدیر تولید: مهدی بدرلو، دستیاران کارگردان: وحید ملکی، امین خنک کال و مجری طرح: سیدرضا شکری.