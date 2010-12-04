اتلاف انرژی در گلستان به حداقل می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح شنبه در جمع اعضای شورای گرگان افزود: هدفمند کردن یارانه ها نشانه اهمیت دولت به استفاده بهینه و لزوم ذخیره سازی انرژی برای نسل های آینده است.

وی تصریح کرد: طرح هدفمند کردن یارانه ها در تمامی بخش ها خصوصا در کشاورزی می تواند بسیار سودمند و موثر باشد.

عضو شورای اسلامی شهرستان گرگان نیز در این جلسه با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: افزایش سهمیه سوخت برای ادوات کشاورزی به منزله اتلاف انرژی نیست.

حسن مدرس زاده اضافه کرد: کشاورزان می توانند با ذخیره مازاد سوخت برای ایامی که با کمبود سوخت مواجه می شوند، نیازهای خود را رفع کنند.

عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان هم با اشاره به لزوم نظارت بیشتر بر سهمیه سوخت شناور برای ادوات کشاورزی، گفت: سهمیه سوخت شناور، هم اکنون در اختیار جهاد کشاورزی است که نیازمند بازنگری است.

عباسعلی رستاقی، اضافه کرد: با توجه به شناخت اعضای شورا از کشاورزان هرمنطقه و آشنائی با فعالیت آنان پیشنهاد می شود، سهمیه سوخت شناور در اختیار شوراها قرار گیرد.

رئیس شرکت نفت شهرستان گرگان نیز با بیان اینکه این شرکت یک مجموعه خدماتی محسوب می شود، تصریح کرد: شرکت نفت قانونگذار نیست، بلکه بر اساس قوانین و ضوابط تعیین شده عمل می کند.

سیدکاظم اسد، افزود: کشاورزان با کمبود سوخت مواجه نیستند، بلکه عدم اطلاع رسانی شفاف در خصوص نحوه تخصیص سوخت نگرانی هایی بوجود آورده است.

وی با اشاره به سهمیه سوخت 900 هزار لیتری شناور اضافه کرد: این سهمیه شناور در اختیار جهاد کشاورزی بوده و بر اساس نیاز بین کشاورزان توزیع می شود و در این خصوص جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

اسد، به سهمیه نفت سفید روستائیان هم اشاره کرد و گفت: برای خانوارهای روستائی که از نعمت گاز بهره مند نیستند، کارت مخصوص صادر شده و آن دسته از خانواده هائی که روستای محل سکونت آن ها گازرسانی شده ولی به هر دلیل از این نعمت بهره مند نیستند، با تایید شرکت گاز می توانند از سهمیه نفت سفید استفاده کنند.