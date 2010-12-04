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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۲

وزیر ارشاد:

یارانه های تولید محصولات فرهنگی مورد حمایت قرار می گیرد

یارانه های تولید محصولات فرهنگی مورد حمایت قرار می گیرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سید محمد حسینی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: تولید محصولات فرهنگی در زمان اجرای این قانون با جدیت مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسینی عصر جمعه در حاشیه افتتاح دو طرح فرهنگی در سیرجان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یکی از سیاستهای وزارت ارشاد توسعه زیر ساختهای فرهنگی در شهرستانهای مختلف است که در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

وی در خصوص اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر تولیدات فرهنگی گفت: تولید محصولات فرهنگی پیش از این نیز مورد حمایت وزارتخانه قرارداشته است و در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز با جدیت دنبال می شود.

وی تصریح کرد: یارانه در بخش کاغذ برای حمایت از نشریات و چاپ کتاب طی سالهای اخیر شاهد افزایش مطلوبی بوده است و این یارانه ها ادامه خواهد یافت و اگر لازم باشد افزایش می یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اعتبارات فرهنگی نیز در قالب اعتبارات سفرهای دولت و در بخش اعتبارات فرهنگی استان نیز افزایش یافته است.

حسینی ادامه داد: تمام تلاش دولت در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه عدم افزایش نرخ کالاها و یا افزایش بسیار اندک است اما در صورت لزوم حمایتهای لازم از تولید اقلام فرهنگی انجام می شود.
 

کد مطلب 1203205

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