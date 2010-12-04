فروش چاقوهای چینی با مارک زنجان دردسر جدید زنجانیها!

امیر الهی در حاشیه جلسه احیای صنعت چاقوسازی، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه ورود و فروش چاقوهای چینی با مارک زنجان یکی از مشکلات افول این صنعت در استان زنجان است، افزود: چاقوی چینی با نام چاقوی زنجانی در داخل کشور به فروش می رسد در حالیکه کیفیت آن قابل مقایسه با کیفیت چاقوی زنجانی نیست.

الهی از انجام تحقیقات مربوط به صنعت چاقو و ملیله ماری استان زنجان خبر داد و افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته، گرانی مواد اولیه مهمترین مشکلات چاقوسازان است.

وی ادامه داد: به علت قیمت بالای مواد اولیه محصولات تولید شده نیز با قیمت بیشتری عرضه می شود و نتیجه این امر ایجاد مشکل بازاریابی و عدم فروش این محصولات است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان خاطرنشان کرد: الگوهای چاقوسازی باید تغییر یابد زیرا کار با الگوهای قدیمی همانند چاقوی ضامن دار به تنهایی پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و این امر نیازمند ارائه الگوی جدید است.

الهی گفت: با انجام بیمه هنرمندان چاقوساز بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه حل شده و انگیزه و رغبت کافی برای اجرای بیشتر این صنعت به وجود می آید.

تولید چاقوی نامرغوب توسط افراد کم تجریه هویت چاقوی زنجان را زیر سئوال برده است

وی با اشاره به تولید چاقو توسط افرادی که سابقه کمی در این زمینه دارند، اظهار داشت: تولید چاقوی نامرغوب توسط افرادی که سابقه کمی در این زمینه دارند سبب زیر سئوال رفتن چاقوی زنجان شده و اقدامات لازم جهت جلوگیری از این امر در دست اقدام است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از جمله عوامل تاثیرگذار در فروش کالا را بسته بندی مناسب آن دانست و افزود: با ارائه چاقوهای زنجانی در بسته بندی مناسب به طور قطع فروش آن به ویژه در کشورهای عربی که خواهان چنین محصولاتی هستند بسیار بالا می رود.

الهی یادآور شد: در زمینه صادرات چاقوی زنجان دچار مشکل هستیم تا جایی که مجلس شورای اسلامی می خواست با عنوان سلاح سرد از صادرات این صنعت جلوگیری به عمل آورد.

وی تامین بیمه چاقوسازان و ایجاد نمایشگاه و برگزاری جشنواره صنایع فلزی را در گام اول و در کوتاه مدت در جهت احیای صنعت چاقوسازی بسیار موثر دانست و افزود: در گام بعدی می توان ایجاد شهرک صنایع دستی با نظارت دولت در همه بخشها را در دستور کار قرار داد.