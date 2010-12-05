توان دفاعی ایران هدف جنجال سازی جدید آمریکا با ویکی لیکس

روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده که در بخشی از اسناد ویکی لیکس گزارشی وجود دارد که بر اساس "تصاویر تار" گرفته شده از فراز ایران و همچنین اظهارات دیپلماتهای غربی جمع آوری شده است.

نیویورک تایمز در ادامه مطلب خود می نویسد که در این گزارش ادعا شده که ایران در ماه فوریه گذشته 19 فروند موشک از کره شمالی خریداری کرده و این موشک ها به تهران این توانایی را می دهد که روسیه و غرب اروپا را هدف قرار دهد.

این گزارش در حالی منتشر شده که تنها چند روز از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش مدافعان آسمان ولایت می گذرد. علاوه بر آن تمامی پیشرفت های حاصل شده در ابعاد مختلف دفاعی ایران تمامی کار محققان و دانشمندان بومی بوده است.



پیگیری اهداف نخ نما شده با شگردی جدید

اینکه این اسناد چگونه در اختیار ویکی لیکس قرار گرفته خود جای سوال بسیاری دارد، اما آنچه در این میان مهم است این مورد است که برای دومین باز از زمان انتشار اسناد از سوی ویکی لیکس، رسانه های غربی در مورد ایران هیاهو به راه انداخته اند.

نکات مشترک هر دو گزارش

الف) اختلاف افکنی

در هر دو باری که رسانه های غربی با استناد به گزارش های منتشر شده از سوی ویکی لیکس اقدام به جنجال سازی علیه

ایران کردند یک موضوع روشن بود و آن اختلاف افکنی میان جمهوری اسلامی و همسایگان آن بود ؛ ابتدا میان ایران و کشورهای عربی و بعد میان تهران و مسکو.

روابط دفاعی ایران با روسیه بر کسی پوشیده نیست و در گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش های بسیاری به خرج داده اند تا به نحوی روسیه را از ادامه همکاری دفاعی با تهران بازدارند که مثال اس 300 نمونه بارزی از تلاش های واشنگتن و تل آویو در این مورد است.

البته اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس فقط در پی ایجاد اختلاف میان ایران با روسیه و کشورهای عربی نبوده بلکه برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که در اسناد ویکی لیکس تلاش شده تا رابطه ایران با برخی دیگر از کشورهای همسایه همچون آذربایجان نیز به هم بخورد.

ب) ایران هراسی

اگر بار دیگر به اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس درباره ایران نگاه کنیم متوجه می شویم که در هر دو مورد نوعی ترس از ایران مستتر شده است. در مورد اول عنوان شده بود که کشورهای عرب همسایه ایران به دلیل ترس از برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته اند تا به ایران حمله کندشاهد بودیم که پس از آن "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا با استناد به همین گزارش مدعی شد که اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس نشان دهنده نگرانی جهانیان از برنامه هسته ای ایران است.

در مورد جدید نیز مسلم است که خبر خرید موشکهایی با قابلیت هدف قرار دادن روسیه و کشورهای اروپا بدون شک نگرانیهایی را در این کشورها ایجاد خواهد کرد.

زیر سوال بردن توان دفاعی ایران

همزمان با نشست ناتو در لیسبون و مطرح شدن موضوع موافقت کشورهای عضو با استقرار سپر موشکی در اروپا ایران رزمایشی را آغاز کرد و در آن جدیدترین تولیدات داخلی خود را مورد آزمایش قرار داد.

اینکه چرا پس از چند روز از پایان این رزمایش اسنادی پیدا شده که می گوید ایران اقدام به خرید موشک از کره شمالی کرده خود جای سوال دارد که پاسخ به آن ساده است.

در این گزارش جدید از دو کشوری ( ایران و کره شمالی ) نام برده شده که آمریکا مشکل زیادی با آنها دارد. ایران به دلیل ایستادگی خود در برابر زیاده خواهیهای ایالات متحده و بنیانگذاری روحیه مقاومت در منطقه از گذشته مورد غضب واشنگتن بوده و کره شمالی نیز سدی در برابر برنامه های آمریکا در شبه جزیره کره محسوب می شود.

البته در گذشته نیز و پس از آزمایش های موفق موشکی ایران، آمریکا گزارشهایی با هدف زیر سوال بردن این موفقیت منتشر می کرد و برای ثابت کردن سخن خود به حربه های مختلفی متوسل می شد.

در گزارش های پیشین مهر فرضیه ای مطرح شد مبنی بر اینکه خود آمریکا در افشای این اسناد دست دارد و هدف از این کار آن است تا واشنگتن اهداف مشخص خود در جهان را اینبار به روشی جدید دنبال کند. نگاهی به لیست گزارشی های که از سوی ویکی لیکس منتشر شده نشان می دهد که رقیبان آمریکا همچون چین، روسیه و ایران بیشترین ترکش را از اقدام ویکی لیکس دریافت کرده اند که این خود به نوعی فرضیه مطرح شده را به اثبات می رساند.

بر همین اساس می توان به این نتیجه رسید که آمریکا برخی از اسناد طبقه بندی شده خود را در ابتدای امر توسط سایت ویکی لیکس منتشر کرد و پس از آنکه افکار عمومی نسبت به درستی این اسناد مطمئن شد در مرحله بعد اقدام به انتشار اسناد هدفمند کرده که البته در درستی آنها نیز جای تردید وجود دارد و هدف از انتشار این اسناد مشکوک پیشبرد برنامه های آمریکا در بخشهای است که تا کنون واشنگتن نتوانسته در آنها موفقیتی را کسب کند.

عبدالحمید بیاتی