رنج بزرگترین روستای دماوند از کم آبی / احداث سد وادان همچنان متوقف است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، پرجمعیت ترین روستای دهستان "جمع آبرود" دماوند و البته یکی از بزرگترین مناطق روستایی شهرستان دماوند را می توان "وادان" دانست که اهالی آن، سرزمین پدری خود را به گویش شیرین محلی "وادون" خطاب می کنند. گرچه این روستای هزار و 400 نفری در 15 کیلومتری دماوند و 65 کیلومتری تهران قرار دارد اما این همجواری با پایتخت از بار مشکلات بی شمار آن نکاسته است.

آب، کاستی نخست روستای وادان

یکی از اهالی روستای وادان به خبرنگار مهر گفت: شغل غالب ساکنین وادان و دیگر مناطق روستایی دهستان جمع آبرود را کشاورزی و دامپروری تشکیل می دهد و آب زراعی از ملزومات اساسی این نوع فعالیت محسوب می شود.

وی ادامه داد: اما اکثر مناطق روستایی جمع آبرود از کمبود و گاه فقدان آب زراعی و در بسیاری از موارد آب شرب خانگی رنج می برند که باید برای نجات کشاورزی نواحی یاد شده چاره ای اندیشیده و اجرایی شود.

احداث سدی به احتمال قوی خاکی در مناطق بالادستی وادان، به همین نام و به جهت گردآوری آبهای سطحی جاری در مناطق روستایی جمع آبرود دماوند پروژه ای بود که از چندین سال گذشته به صورت همان طرح باقی ماند و اجرایی نشدن آن سبب رنجش خاطر مردم این دهستان شده است.

کشاورزی وادانی پیرامون سد بالادست روستای خود گفت: طی سالهای اخیر مردم دهستان جمع آبرود به واسطه اخباری خوش از احداث سد وادان به آینده خود و روستای پدری امیدوار شده بودند.

وی افزود: شادی مردم روستای وادان و دیگر مناطق روستایی جمع آبرود به حدی بود که مشکلی در خصوص اعطای زمینهای شخصی برای احداث سد به وجود نیامد اما عدم اجرای این طرح کورسوی امید ایجاد شده در دل وادانیها را به یاس مبدل ساخت و با ادامه روند کنونی کشاورزی نواحی یاد شده در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

وجود جاده ای نامناسب از دیگر معضلاتی بود که گلایه اهالی وادان را به دنبال داشت، دانشجویی اهل این روستا در این باره گفت: جاده "صالح آباد" وادان به جهت مشکلات موجود به مسیری خطرساز تبدیل شده و اهالی این روستا شاهد سوانح دلخراش رانندگی در این جاده هستند.

نقاط ضعف طرح هادی، درد مشترک مناطق روستایی دماوند

طرح هادی روستایی و نیاز به بازنگری در این طرح مشکلی است که به کرات در گزارشهای خبری مناطق روستایی شهرستان دماوند بدان اشاره شده است.

انقباضی دیدن بافت روستایی، نادیده گرفتن تغییر وضعیت گسیل جمعیت به مهاجرت معکوس، کمبود اراضی جهت ساخت و ساز خانه های مسکونی برای جوانان آماده ازدواج، عدم مشورت کارشناسان غیربومی این امور با مسئولین محلی پیرامون بستن طرح هادی روستایی، ترک روستا بدلیل فقدان زمین کافی، گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز از روی ناچاری، طولانی بودن روند بازنگری طرح هادی روستایی و عدم تغییر در این طرح به هنگام بازگشت و غیره همگی در ردیف مشکلات مشترک نواحی روستایی شمالشرق استان تهران و شاید دیگر مناطق روستایی کشور قرار دارد و مسئولان باید پیش از تبلیغات گسترده پیرامون بازگشت روستایی به روستا و ترغیب این قشر برای عدم هجوم به کلانشهرها به فکر اجرای تمهیداتی اساسی برای تامین نیازهای حداقلی آبادیهای موجود و ایجاد زیرساختهای امکاناتی باشند.

سد وادان، طرحی ضروری اما متوقف در تب و تاب تشنگی جمع آبرود

عضو شورای اسلامی روستای وادان در جریان بازدید مسئولان دماوند از مناطق روستایی دهستان جمع آبرود طی سخنانی در خصوص مشکلات این منطقه خاطرنشان کرد: مشکل نخست روستای وادان کمبود منابع آب شرب و زراعی است.

داوود مرزبان پیرامون سد وادان گفت: راه حل رفع معضل یاد شده احداث سد وادان جهت جمع آوری آبهای سطحی بود که امور مطالعاتی طرح مذکور پس از پیگیریهای مستمر، طی دو مرحله و البته با اعتماد اهالی روستای وادان و اعطای بدون قید و شرط اراضی شخصی خود توسط پیمانکاری خصوصی انجام و مراحل ابتدایی خود را آغاز کرد اما پس از مدتی پروژه سد وادان به زعم برخی مسئولان، غیرکارشناسی و فاقد توجیه اقتصادی ارزیابی و متوقف شد.

این مسئول ادامه داد: این توقف در اجرای عملیات به شائبه ای در اذهان مردم مبدل شده که اگر احداث سد وادان اقدامی غیرکارشناسی و فاقد توجیه اقتصادی بود چرا با صرف هزینه هایی هنگفت و اختصاص بودجه ای یک میلیارد تومانی آغاز به کار کرد.

وی درباره مزایای احداث این سد عنوان کرد: با اجرای طرح سد وادان و جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی جاری در دهستان جمع آبرود علاوه بر رفع مشکل آب اراضی کشاورزی و اغنای سفره های زیرزمینی وادان می توانست نواحی پایین دست روستایی را نیز مشروب ساخته و موجبات رفع معضل کم آبی آنها را نیز فراهم سازد.

جاده نامناسب صالح آباد وادان دیگر معضلی بود که مرزبان بدان اشاره کرد و گفت: پیمانکار مجری طرح آسفالت ریزی جاده صالح آباد وادان با آسفالت بخشی و رها کردن قسمتی دیگر سبب سردرگمی رانندگان عبوری، آسیب دیدگی اتومبیلهای اهالی و سوانح رانندگی می شود.

عضو شورای اسلامی وادان در خصوص توقف طرح احداث سالن ورزشی این روستا نیز اظهار داشت: چندی پیش زمینی از سوی خیرین جهت احداث یک سالن ورزشی اعطا شد.

این مسئول بیان داشت: موضوع احداث این سالن طی نشستی بررسی و به دستور رئیس تربیت بدنی وقت شهرستان دماوند عملیات اجرایی خود را آغاز کرد و به مرحله فونداسیون نیز رسید اما پس از مدتی استحکام این سازه نیمه کاره زیر سئوال رفت و مقرر شد تا امر ایمن سازی آن توسط واحد فنی - مهندسی انجام گیرد اما پیگیری این موضوع تاکنون نتیجه خاصی در پی نداشته و سالن مذکور همچنان نیمه کاره رها شده است.

واریز تعرفه های ساخت و ساز در حریم روستا به حساب شهرداری

وی با گلایه از سودبری یکطرفه شهرداریهای شهرهای همجوار وادان از این روستا خاطرنشان کرد: وادان در منطقه ای حائل بین دو شهر آبسرد و کیلان قرار گرفته و هرکس به نحوی قصد استفاده از منابع متعلق به آن را دارد.

داوود مرزبان ادامه داد: چندی پیش شهرداری آبسرد در راستای احداث ساختمان دهیاری وادان وعده ای مبنی بر واریز اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان به شورای اسلامی این روستا ارائه کرد که البته تاکنون این امر میسر نشده است.

عضور شورای اسلامی وادان افزود: شهرداری کیلان نیز از محل صدور مجوز برای ساخت و ساز در حریم وادان، مبالغی را اخذ کرده بود اما بدلیل عدم اجرای ضوابط موجود در این زمینه عوارض 80 درصد این روستا که حق مسلم اهالی آن محسوب می شود تاکنون پرداخت نشده است.

افاغنه، معضل امنیتی وادان به زعم بسیاری از ساکنین وادان، طی سالهای اخیر افاغنه به معضل جدی امنیتی این روستا مبدل شده اند، یکی از اهالی وادان در این خصوص اظهار داشت: در حال حاضر می توان به جرات گفت که نزدیک به 90 درصد جرائم ارتکابی در روستای وادان به اتباع افغانی مربوط می شود. عکس تزئینی است وی ادامه داد: متاسفانه چندی پیش پدر یکی از شهدای روستای وادان توسط یکی از سارقین که البته ملیتش مشخص نشد پس از حبس در خانه شخصی خود مورد ضرب و شتم و سرقت اموال قرار گرفت. فردی دیگر از اهالی بومی وادان نیز با اشاره به سرقتی مشابه در این روستا افزود: در یک سرقت شبانه فردی از اتباع افغانی با مراجعه به درب منزل یکی از اهالی و به محض باز شدن درب ورودی توسط "پنجه بکس" مضروب و اموال وی نیز به سرقت رفت. وی بیان داشت: علاوه بر موارد مذکور چندی پیش بانویی سالخورده در هنگام عبور از معابر روستایی وادان و به بهانه برگزاری مراسم نماز و نیایش به خانه ای هدایت شد و طلا و جواهر وی توسط اتباع افغانی به سرقت رفت.

داوود مرزبان در این خصوص نیز از فقدان امنیت کافی در روستای وادان اظهار نارضایتی کرد و گفت: تلاش ماموران امنیتی سطح شهرستان دماوند ستودنی و قابل تقدیر است اما واقعیت امروز وادان عدم امنیت کافی در این روستاست.

وی از مورد تعرض قرار گرفتن پدر یکی از شهدای شهر وادان توسط سارقین خبر داد و افزود: در میان موارد متعدد صورت گرفته از سرقت و تعدی به حقوق شخصی افراد توسط سارقین عمل شنیع سرقت از خانه پدر یکی از شهدای وادان هرگز بخشودنی نیست و باید به شدیدترین شکل ممکن با آن برخورد کرد.

عضو شورای روستای وادان با بیان اینکه پایگاه بسیج این روستا شش ماه گذشته را بدون فرمانده گذرانده است، عنوان کرد: بسیج به گفته معمار کبیر انقلاب، امام راحل(ره)، ارتش مخلص خداست و وجود این نیرو می تواند به امنیت در مناطق مختلف بینجامد اما پایگاه بسیج وادان در شش ماه گذشته بدون فرمانده مانده که این معضل در کاهش امنیت این روستا نقش بسزایی داشته است.

این مسئول در پایان با اشاره به کاهش جمعیت روستای وادان در سالهای اخیر اظهار داشت: معضلات یاد شده در سالهای اخیر مهاجرت اهالی روستای وادان به پایتخت، گیلاوند و دماوند را در پی داشته و سبب کاهش جمعیت روستا شده است.