به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حمید بختیاری صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راه‌اندازی این واحدهای آموزشی با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین تکریم از جامعه ایثارگری و در راستای تحقق اهداف دولت در عرصه صنایع دستی صورت گرفته است.



وی افزود: همچنین از دیگر اهداف راه‌اندازی این واحدهای آموزشی می‌توان به بهره‌گیری از برخی ظرافتهای هنری، رشد و توسعه قابلیتهای فنی و خود اشتغالی در میان فرزندان شاهد و ایثارگر در حوزه صنایع دستی با استفاده از توان آموزش مهارتهای هنری و گسترش فعالیتهای آموزشی اشاره کرد.



وی با اشاره به این دوره‌های آموزشی گفت: قلاب‌بافی در شهرستان ایلام با 20 نفر هنرجو، تکه‌دوزی در شهر مرزی مهران و معرق روی چوب در ایوان هر یک با 15 نفر هنرجو از جمله این دوره‌هاست که کار خود را آغاز کرده اند.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام با بیان اینکه این دوره‌ها به صورت رایگان برگزار می شود، ادامه داد: هنرمندان شرکت ‌کننده در سه سطح مقدماتی، پیشرفته و به‌آموزی آموزشهای لازم را فرا می‌گیرند و پس از اتمام دوره و شرکت در آزمون پایان دوره، افراد موفق در این آزمون گواهینامه پایان دوره دریافت می کنند.