به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت یکصدمین سال تولد مارشال مک ‌لوهان ، نظریه‌پرداز رسانه و منتقد فرهنگی برجسته، دانشگاه وریجه بروکسل همایش "فلسفه رسانه مک‌لوهان" را در سال 2011 برگزار می‌کند، همایشی که بر آن است تا به آینده از منظر اندیشه‌های مک ‌لوهان بنگرد.

در این همایش میان‌رشته‌ای، ایده‌های مک ‌لوهان به ویژه نظریات وی در حوزه فلسفه رسانه، از زوایای مختلف و در سنتهای گوناگون فکری مورد بحث قرار می‌گیرند. اریک مک ‌لوهان، رابرت ک. لوگان، پل لوینسون، گراهام هارمن و پیتر پل وربک از سخنرانان اصلی این همایش معرفی شده اند.

همایش "فلسفه رسانه مک ‌لوهان"، 26 تا 28 اکتبر 2011 (چهارم تا ششم آبان ماه 1390) در دانشگاه وریجه بروکسل در بلژیک برگزار می‌شود.