حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روشهای پرداخت وجه و دریافت کارت اعتباری برای ثبت نام گفت: پرداخت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور یکی از این روشها است. برای خرید کارت اعتباری به روش اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان می توانند با استفاده از هر یک از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب که رمز پرداختی اینترنتی آن را قبلاً از طریق بانک صادر کننده دریافت کرده اند و مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به خرید کارت اصلی یا علاقه مندی اقدام کنند.

امکان مشاهده دفترچه کنکور 90 از فردا

وی اظهار داشت: دفترچه آزمون سراسری سال 1390 از فردا یکشنبه از طریق همین سایت قابل دریافت است.

توزیع کارت ثبت نام از سه شنبه در دفاتر پستی

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش مراجعه به دفاتر پستی را یکی دیگر از روشهای ثبت نام در کنکور 90 اعلام کرد و گفت: داوطلبان متقاضی این آزمون از روز سه شنبه 16 آذرماه با مراجعه به هر یک از دفاتر پستی می توانند نسبت به خرید کارت یا کارت های اعتباری ثبت نام و همچنین دریافت دفترچه راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی پایانه های فروش (دستگاه های کارت خوان) شرکت آسان پرداخت پرشین را یکی دیگر از روشها نام برد و اضافه کرد:

در این روش داوطلبان با مراجعه به نزدیکترین پذیرنده دستگاه کارت خوان (pos) در محل سکونت خود می توانند به صورت نقدی یا با استفاده از کارت های عضو شتاب نسبت به خرید کارت اصلی یا علاقه مندی به تعداد مورد نیاز اقدام کنند.

توکلی گفت: از طریق دستگاه های کارت خوان (پایانه های فروشگاهی) بانک پارسیان نیز داوطلبان می توانند کارت اعتباری ثبت نام کنکور دریافت کنند.

وی افزود: در این روش داوطلبان می توانند با مراجعه به فروشگاه های معرفی شده از طرف بانک پارسیان از طریق دستگاه های کارت خوان منتخب پارسیان و به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به خرید کارت های اعتباری آزمون سراسری اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور دستگاه های کارت خوان (پایانه های فروشگاهی) بانک سامان را نیز یک روش دیگر برای ثبت نام کنکور اعلام کرد و به مهر گفت: در این روش داوطلبان می توانند با مراجعه به فروشگاههای معرفی شده از طرف بانک سامان از طریق دستگاههای کارت خوان منتخب سامان و به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب نسبت به خرید کارتهای اعتباری آزمون سراسری اقدام کنند.

امکان دریافت کارت اعتباری از طریق موبایل

وی اظهار داشت: از طریق تلفن همراه نیز به کمک سامانه همراه 24 سامان می توان نسبت به دریافت کارت اعتباری ثبت نام اقدام کرد.

توکلی افزود: در این روش داوطلبان می توانند اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام خود را از طریق تلفن همراه خریداری کنند جهت استفاده از این خدمت کافی است داوطلبان یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم (رمز خرید اینترنتی) و سیم کارت همراه کیش، ایرانسل یا تالیا در اختیار داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: دفاتر پستی از روز سه شنبه 16 آذرماه نسبت به فروش کارت ها اقدام می کنند و خرید کارت از طریق سایر روش های نیز از فردا آغاز می شود.

آغاز ثبت نام از 16 آذر ماه

معاون سازمان سنجش گفت: داوطلبان پس از خرید کارت به تعداد گروه های مورد نیاز و کارت علاقه مندی به دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی از هر یک از روش های ذیل نسبت به دریافت دفترچه راهنما از طریق الکترونیکی یا پستی نسبت به مطالعه دقیق و تکمیل فرم پیش نویس درج شده اقدام و از بعدازظهر روز سه شنبه 16 آذرماه می توانند به سایت سازمان سنجش برای انجام ثبت نام مراجعه کنند.