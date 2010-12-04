به گزارش خبرنگار مهر، علی لیالی جمعه شب پس از بازگشت از عربستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرواز برگشت حجاج از نیمه شب 29 آبان آغاز و تا پایان پنج شنبه 18 آذر ادامه دارد گفت: عملیات سنگین انتقال حجاج هر ساله در زمان شروع برگشت به علت تراکم حضور زائر و پروازها هر از گاهی با مشکلات پرواز و تشریفات قانونی خروج حجاج روبرو می شود.

وی افزود: براساس اظهارات مسئولان سعودی،‌ حضور بیش از ظرفیت پیش بینی شده در موسم حج امسال، تراکم بار فرودگاه های مدینه و جده، در دست تعمیر بودن فرودگاه مدینه و تحمیل بار اضافه به فرودگاه جده از مهمترین عوامل تاخیر پروازها اعلام شده به نحوی که روز چهارشنبه بر مبنای آمارها ‌257 پرواز از فرودگاه جده صورت گرفته است که از پنج ساعت تا 24 ساعت با تاخیر همراه بوده است.

لیالی گفت:‌ تاخیرها شامل همه کشورها مانند عراق و... می شود به نحوی که برخی کشورها مانند حجاج الجزایر تا 72 ساعت هم در فرودگاه منتظر پرواز بودند.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: حجاجی که به علت تاخیرها در فرودگاههای عربستان مانده بودند به نزدیکترین هتل متقل شدند.

وی افزود: نقل ترددی امسال این دستاورد را داشت که 103 هزار زائر ایرانی حداکثر نیم ساعت برای انتقال از مکه به عرفات معطل راه نشدند و تمام زائران از ساعت 14 عصر روز هشتم تا ساعت 20:30 از محل اسکان در مکه به عرفات منتقل شدند که موجب تحسین مسئولان حج سعودی قرار گرفت.

لیالی با قدردانی از پشتیبانی ارزشمند بعثه مقام معظم رهبری در فرآیند حج امسال در مورد عملکرد شرکتهای هواپیمایی گفت: امسال در انتقال زائران از 17 ایستگاه پروازی به مقصد مدینه و جده موفقیت بزرگی داشتیم به گونه ای که در مسیر رفت با همکاری عالی دست اندرکاران متوسط تاخیرها بیش از 32 دقیقه نبود.

رئیس سازمان حج و زیارت تعداد شرکتهای هواپیمایی انتقال دهنده زائران را چهار شرکت هواپیمایی ملی ایران، ماهان، هواپیمایی ملی سعودی و شرکت خصوصی الوفیر از عربستان سعودی عنوان کرد و افزود: نسبت قرار داد اینها متفاوت بود به گونه ای که 5/6 دهم درصد سهم هواپیمایی ایران ایر، 8/9 دهم درصد ماهان، 49 درصد هواپیمایی ملی سعودی و 10 درصد عملیات انتقال حجاج نیز به عهده شرکت الوفیر بود.

وی افزود: ‌اصل تاخیر به همه شرکتها مرتبط بود به گونه ای که هواپیمایی سعودی هم برخی پروازهایش 15 تا 20 ساعت تاخیر داشت، پرواز هما هم تاخیر داشت البته هما با تدابیر خوبی که اندیشیده بود میزان تاخیر کمتری نسبت به دیگر شرکتها داشت.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: شرکت هواپیمایی الوفیر هم تاخیرهای سنگینی داشت ولی ما براساس قراردادی که داریم خسارت تاخیر پرواز را می گیریم و به زائران پرداخت می کنیم البته این کار به محض پایان عملیات بازگشت حجاج و براساس میزان تاخیر از محل قراردادها انجام می شود.