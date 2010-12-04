کشف بزرگترین آتشفشان سامانه خورشیدی در مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقاله ای جدید تیمی از زمین شناسان اعلام کردند المپیوس که در کنار آتشفشانهایی از قبیل "آرشیا"، "پاونیس" و "آکریوس" قرار گرفته تنها بخشی از ساختار بزرگتر آتشفشانی است که در میان سیاره سرخ مسافتی هفت هزار کیلومتری را پوشش داده است.

این می تواند به آن معنی باشد که فلات غول پیکری که به "تارسیس رایس" شهرت دارد، رکورددار جدیدی برای کسب عنوان بزرگترین آتشفشان سامانه خورشیدی خواهد بود. محققان دانشکاه اوپن در بریتانیا می گویند در صورتی که به این ساختار در این قالب بزرگتر نگاه کنیم، آتشفشان المپیوس در برابر آن تنها ساختار مخروطی بسیار ناچیز و کوچکی به شمار می آید.

محققان با استفاده از مدلهای ریاضی دریافتند "تارسیس رایس" مریخ در بسیاری از ویژگی های فیزیکی با یکی از مشهورترین و فعالترین آتشفشانهای زمین که مطالعات بسیاری بر روی آن انجام گرفته، یعنی کوهستان اتنا در سیسیل، مشابه هستند.

زمین شناسان، کوهستان اتنا را در دسته آتشفشانهای پراکنده طبقه بندی کرده اند این نوع از آتشفشانها بر روی لایه های سنگی نسبتا ضعیفی به وجود می آیند و از این رو مواد مذاب پس از فوران منجر به پراکنده شدن و وسعت یافتن آتشفشان می شود این پدیده درست مانند زمانی است که بر روی یک میز ستونی از حبه های قند ساخت. در صورتی که تمامی ساختار از قند تشکیل شده باشد، ستون پایدار باقی خواهد ماند اما اگر حبه های قند بر روی توده ای از عسل قرار داده شود، ستون از بخش مرکزی تخریب شده و بر روی سطح پراکنده می شود.

بر اساس همین مدل، محققان بر این باورند "تارسیس رایس" نسخه بزرگتری از آتشفشان اتنا است، اتنا میزبان ساختارهای مخروطی شکل کوچکتری است که از فوران مواد مذاب از میان شکافها و نه از مرکز آتشفشان به وجود آمده اند و بر اساس مطالعه اخیر، آتشفشانهای نزدیک "تارسیس رایس" نیز به واسطه پدیده ای مشابه به وجود آمده اند.

دانشمندان معتقدند اثبات فرضیه جدید به زمان نیاز دارد، زیرا دست یافتن به شواهد و مدارک کافی نیازمند اکتشافات روباتیک و انسانی است تا این منطقه از مریخ را مورد بررسی قرار دهند. با وجود اینکه دوقلوهای "اسپیریت" و "آپارچونیتی" اکنون در مناطق استوایی مریخ قرار دارند، هیچ روباتی در نزدیکی بزرگترین آتشفشان مریخ قرار ندارد و در عین حال چهار منطقه ای که برای فرود ماموریتهای احتمالی ناسا به سوی مریخ انتخاب شده اند نیز در نزدیکی این آتشفشان نیست.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، "آندرآ بورجیا" محقق این پروژه در دانشگاه اوپن می گوید انجام مطالعات میدانی در توسعه و اثبات این فرضیه بسیار حیاتی است، اگر همین الان به من اجازه می دادند، به مریخ می رفتم!