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۱۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

‌دوچرخه‌سواری جهانی استرالیا/

خسروشاهی در تایم تریل هجدهم شد/ پراش به فینال کایرین نرسید

خسروشاهی در تایم تریل هجدهم شد/ پراش به فینال کایرین نرسید

سومین روز از رقابت‌های دوچرخه سواری جام جهانی استرالیا با کسب مقام هجدهم بهنام خسروشاهی در تایم تریل انفرادی پیست پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از نخستین مرحله جام جهانی دوچرخه‌سواری 2010 پیست در ملبورن استرالیا در بخش های کایرین، اسکراچ و تایم تریل انفرادی پیگیری شد که بهنام خسروشاهی و محمود پراش از نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

در کایرین رقابت‌های دور مقدماتی در چهار گروه برگزار شد که محمود پراش در گروه سوم در میان هفت ورزشکار در رده ششم قرار گرفت. در گروه بازنده ها در گروه دوم در رده دوم ایستاد و به فینال نرسید. در این ماده ورزشکارانی از بریتانیا، هلند و فرانسه اول تا سوم شدند.

در مجموع رده بندی کلی مسابقات در بخش اومنیوم هم بهنام خسروشاهی در رده هجدهم قرارگرفت. بهنام خسروشاهی در اسکراچ در رده نهم قرار گرفت و در تایم تریل انفرادی یک کیلومتر بهنام خسروشاهی در مصاف با 24 رکابزن برتری جهان در رده هجدهم ایستاد.

مرحله اول جام جهانی دوچرخه سواری پیست در استرالیا از 11 آذرماه آغاز وامروز به کار خود در شهر ملبورن پایان می دهد. امتیازات رکابزنان حاضر در جام های جهانی بخش پیست در کسب سهمیه المپیک 2012 لندن تاثیر مستقیم دارد.

کد مطلب 1203234

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