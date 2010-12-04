سفارت ایران در مسکو ترور اساتید را محکوم کرد / درخواست از دولت روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سفارت ایران در روسیه به این شرح است:

طی 30 سال گذشته دشمنان ملت ایران در پی شکست و ناکامی در عرصه‌های مختلف اعم از کودتا ، و یورش نظامی و اجرای طراحی های پیچیده اطلاعاتی از طریق استخدام و آموزش گروه های سازمان یافته نشان دار و بهره گیری از تروریستهای حرفه ای اقدام به اجرای صدها عملیات ترور یستی علیه شهروندان ایران اعم از ریاست جمهور ، نخست وزیر ، ریاست قوه قضائیه ، نمایندگان مجلس ، وزرا و دیگر شخصیت‌های اثرگذار ملی ، مذهبی، سیاسی و علمی و خصوصا مردم عادی نموده اند . اجرای سناریوی ترور های هدفمند و کور تاکنون بیش از شش هزار تن از بهترین فرزندان ملت ایران را به خاک وخون نشانده ولی ملت ایران استوار و سرافراز ایستاده است .

در شرایط کنونی نیز علاوه بر صدور قطعنامه‌های تبعیض آمیز و غیر قانونی در شورای امنیت و وضع تحریم های یکجانبه ، اینک طرح های پیچیده در اشکال جدید و با هدف متوقف ساختن مسیر توسعه و پیشرفت ایران به مورد اجراء در آمده است. هدف این طرح ها دانشمندان ایرانی ، و حذف فیزیکی ایشان از مسیر دسترسی به علوم پیشرفته است .

البته مطلع هستند که در کنار حذف فیزیکی دانشمندان هسته ای تلاش به منظور تخریب سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری صنایع هسته‌ای ایران با استفاده از تکنولوژی تخریب رایانه‌ای به منظور از کار انداختن سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم و توربین‌های بخار نیروگاه هسته‌ای بوشهر نیز دنبال می گردد.

این روند در حالی شدت یافته است که جمهوری اسلامی ایران با ابراز حسن نیت کامل تمام فعالیتهای هسته ای خود را با تبعیت از قوانین بین المللی و تحت نظر بازرسان و دوربین های نظارتی آژانس اداره نموده و تا کنون هیچگونه انحرافی در برنامه های هسته ای نداشته است . توافق برای امضاء بیانیه تهران با کشور های برزیل و ترکیه و موافقت برای ادامه گفتگو ها با گروه 5+1 نشانه های دیگر حسن نیت ایران برای تعامل با جامعه جهانی و کمک به رفع مشکلات است .

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید دکتر شهریاری و آرزوی بهبودی برای دکتر عباسی دوانی، از دولت و ملت بزرگ فدراسیون روسیه و سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌های صلح‌طلب و ضد تروریست انتظار دارد جنایات تروریستی علیه ملت ایران و اهداف پشت پرده سازمان دهندگان آن را محکوم نمایند .