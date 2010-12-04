سالانه 1500 میلیارد ریال صرف انسداد مرزهای کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امیر احمد گراوند صبح شنبه در همایش پایانه ها و بازارچه های مرزی فرصت ها و چالش در ایلام گفت: برای جاده کشی، آب و برق رسانی به پاسگاه ها، احداث پاسگاه ها و انسداد مرز سالانه بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال در کشور هزینه می شود.

جانشین فرماندهی مرزبانی کشور استفاده از تجهیزات و سلاحهای پیشرفته در مرزبانی کشور را باعث اقتدار مرزبانی دانست.

وی با اشاره به اینکه مرزبانی با استفاده از دیوارهای بتنی، رادارهای بصیر، دوربین دید در شب و حرارتی پیشرفته و سلاحهای مجهز و وسایل الکترونیکی و اپتیکی در مرز کشور اجازه هیچگونه تعرض به مرزهای کشور را نخواهد داد، افزود: در مرزهای استان چهار پاسگاه در حال ساخت است که اقدامات همه جانبه برای احداث پاسگاه ها، گروهانها و برجکها و تقویت نیروها در حال انجام است.



