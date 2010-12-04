کمک بلاعوض دولت به 100 هزار واحد مسکن روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/8/1389 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به صورت کمک بلاعوض به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه برای 100 هزار واحد مسکن روستایی با سقف هر واحد 10 میلیون ریال اختصاص داد.

این اعتبار به تدریج و متناسب با پیشرفت کار در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهو و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین طبق مصوبه دولت، مبلغ 50 میلیارد ریال نیز از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به صورت کمک بلاعوض برای دو هزار و پانصد (500/2) واحد مسکونی جایگزین کپر در جنوب کرمان با سقف هر واحد 20 میلیون ریال به تدریج و متناسب با عملکرد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبلغ 70 میلیارد ریال هم به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور برای بهسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از سیل در محور تنگراه تونل جنگل گلستان (گالیکس ـ آشخانه) به نام طرح ملی راه دو بانده جاده ویژه جنگل گلستان، به تدریج و متناسب با عملکرد، در اختیار استانداری گلستان قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنام‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس جزء (ب) بند 9 قانون بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‎گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و تصویب هیأت‎وزیران قابل هزینه می‎باشد.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.