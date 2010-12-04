جشنواره فرهنگی هنری "ره آورد سرزمین نور" در کرمانشاه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، به گفته حسین جعفری دبیر این جشنواره پرداختن به موضوع دفاع مقدس و بیان وفاداری نسل فعلی انقلاب به ارزشها و آرمانهای دوران دفاع مقدس از زاویه هنر از مهمترین اهداف برگزاری آن است.

وی با بیان اینکه از زمان انتشار فراخوان تا کنون در مجموع 14 هزار و 763 اثر در بخشهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است، گفت: بیشترین آثار ارسالی به این جشنواره مربوط به بخش عکس است.

دبیر هشتمین جشنواره کشوری فرهنگی هنری "ره آورد سرزمین نور" در ادامه با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش نوجوان، جوان و بزرگسال برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در مراسم امروز از97 برگزیده تقدیر می شود.

این جشنواره در بخشهای مختلف فرهنگی هنری شامل خاطره نویسی، شعر، متن ادبی، داستان کوتاه، عکس، عکس موبایل، فیلم، فیلم موبایل، فیلنامه و وبلاگ برگزار می شود.