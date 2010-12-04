همایش ملی "پایانه ها و بازارچه های مرزی" در ایلام بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس همایش پایانه ها و بازارچه های مرزی، فرصتها و چالشها صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این گردهمایی که مسئولان و کارشناسان 40 بازارچه مرزی کشور حضور داشتند، راه های رفع تنگناها و چالشها و تقویت مزیتهای بازارچه های مرزی بررسی شد.

طاهر علی محمدی گفت: در این همایش محورهای اصلی شامل پایانه ها و بازارچه ها و اشتغال، فرصت کارآفرینی، جهانی شدن و چالش های تجارت، بازاریابی، قوانین پولی و ارزی، نقش پایانه ها در توسعه صنعت گردشگری، توسعه پایانه ها در فرآیند خصوصی سازی، چشم انداز بازارچه و پایانه در برنامه پنجم توسعه در قالب 50 مقاله علمی ارائه شد.

وی اظهار داشت: این همایش با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، استانداری، دانشگاه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان بازرگانی، نیروی انتظامی، پایانه ها و بازارچه های مرزی ایلام برگزار شده است.

استان ایلام در غرب کشور حدود 430 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد.